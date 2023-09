Když jsme poctiví, stačí si čistit zuby jednou denně, míní zubařka

Nejnovější díl podcastu NA KAFI se zaměřil na zdravý bílý úsměv, především u dětí, a v podcastovém studiu jsme přivítali stomatoložku z Dental Office H33 Elenu Nožičkovou. Probraly jsme spolu třeba to, v jaké chvíli vyrukovat na dítě se zubním kartáčkem.

„S péčí u dětských zoubků začněte ideálně v čase, kdy první zoubek vykoukne. Není třeba čekat, až se prořeže celý. Čistíme ho stejně jako čistíme svoje zuby: běžným kartáčkem. Dříve se doporučovaly „prsťáčky“ – takové silikonové návleky na prst, ale jejich efektivita čištění je minimální,“ řekla v podcastu Nožičková

Brzké prořezávání zoubků je dědičné, takže pokud jste byli „ozubení“ velmi brzy, je velmi pravděpodobné, že podobně to budou mít vaše děti, případně jejich děti. „Neznamená to, že se takové zoubky více kazí nebo že budou zákonitě křivé, protože pusinka je malá. Spíše je spolupráce s dítětem složitější než v pozdějším věku, takže čištění může mít svoje limity,“ uvedla odbornice na zdravý úsměv.

Jak tedy pracovat při čištění zubů s malými dětmi tak, aby byly v dobrém rozpoložení a nechaly nás vyčistit si zoubky? „Je dobré vybrat vhodnou dobu během dne, kdy mají dobrou náladu, chtějí si s námi hrát. Není nutné nechávat to na večer. Pokud je dobrá nálada ráno, pusťte se do čištění ráno. Některé malé děti si zpočátku nechají první zoubky vyčistit jen během spánku. Není to špatný tip, protože první zoubky jsou ty přední a dá se s tím pracovat,“ doplnila zubařka.

Nechte sliny pracovat

Ať už je strava jakákoli, v péči o zuby a prevenci je základem jejich čištění. Stomatoložka také připomněla, že mnohem horší než sladkosti, je popíjení sladkých nápojů, protože to je trvalejší, smývá sliny a brání jim zuby remineralizovat.

„Platí to i u ovoce. Pokud bude mít v krabičce jablko, a to bude neustále cucat, pojídat, tak také hrozí vyšší riziko zubního kazu. Pro zuby je lepší, když jíme jen v nějakém čase. Ideální je jíst najednou a dělat mezi jídly rozestupy tak, aby se sliny mohly pustit do práce a ty zuby případně opravit,“ dodala.

Cukry a kyseliny narušují zubní sklovinu a na zubní kaz je zaděláno mnohem dříve, než se dítě ozve s tím, že ho zub bolí. Jak to jako rodiče v puse na první dobrou poznáme? „Je dobré ty zoubky sledovat a všímat si přítomnosti takzvaných bílých skvrn, které se zpravidla objevují na přechodu mezi dásní a zoubkem. U malých dětí je to nejčastěji na řezácích, tedy jedničkách dvojkách, kdy dítě nepustí maminku pod horní nebo dolní ret. Pak se tam spouští demineralizace a je třeba se na to zaměřit,“ upozornila Elena Nožičková.

Dětí bez kazu je málo

Dětí bez jediného zubního kazu je podle stomatoložky Eleny Nožičkové jen velmi málo, a to přesto, že důraz na zubní hygienu a zubní zdravotní péči je v současnosti mnohem větší než třeba před třiceti lety. Proto jsme si v podcastu NA KAFI povídaly i o tom, jak a jak často tedy zuby čistit. Zubařka vyvrátila stále přijímaný mýtus o čištění zubů po každém jídle.

„Obecně platí, že zubní plak začíná být nebezpečný po nějakých 24 hodinách. Někde se uvádí i delší doba. Proto jednou za 24 hodin bychom jej měli odstranit ze zubů. Pokud toto provádíme dvakrát denně, máme větší jistotu, že vyčistíme místa, která jsme při předchozím čištění minuli. Ráno je to také více sociální záležitost. Pokud však jednou denně víme, že vše perfektně vyčistíme, nikde nic nevynecháme, máme dobrou techniku, je to v pořádku,“ uvedla.

Stomatoložka Elena Nožičková byla hostem podcastu NA KAFI

„Čistit zuby po každém jídle může být i dost nebezpečné, protože poté, co se najíme, je povrchová vrstva skloviny vlivem kyselin, cukrů a ostatních látek, které zkonzumujeme, mírně oslabená. Minerály se z ní uvolňují a pokud bychom ji hned začali čistit a nedáme část slině, aby ji remineralizovala, tak si ji můžeme poškodit,“ vysvětlila.

Jaké finty poradila na odhalení zubního plaku nejen u dětí, ale i u dospělých? Kdy začít u dětí s dentální hygienou? A vyplatí se zajistit si rovnátka pro dítě po vlastní ose? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.