Manipulátora nenapravíte. Nemá důvod se měnit, říká psychoterapeutka

Lucia Rott je psychoterapeutkou v Institutu moderní lásky a se svými klienty se zaměřuje na vztahy, ať už partnerské či pracovní. V podcastu NA KAFI řekla, že je velmi těžké rozeznat narcistního člověka či manipulátora hned na začátku vztahu, protože vidíme svět skrz růžové brýle. První známky toho, že něco není v pořádku, tak zpravidla přicházejí až po půlroce, po tři čtvrtě roce vztahu, kdy opadne zamilovanost.

Ženský svět do uší Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

„Ale varováním by mělo být něco, co je až moc hezké, dokonalé a pohádkové. Intuitivně už to častokrát cítíme, že je to až neuvěřitelně dobré. V tu chvíli bych zbystřila a odpověděla bych si na otázku, zda to takto má šanci fungovat i reálně dlouhodobě, a co se stane, když z těchto dokonalých výšin spadneme na zem,“ vysvětlila první známky, kdy je třeba zpozornět.

Lidem, kteří si nejsou jistí, že se jejich vztah vydal zdravou cestou, radí sledovat detaily, skutečné chování druhého a přemýšlet o svých pocitech, nenechat je druhým zatlačit. Přemýšlet, zda se cítím s tím člověkem bezpečně, jsem v tom vztahu komfortní.

„Velkým vykřičníkem by mělo být, když hodně upozaďujeme své potřeby na úkor svého partnera a když se ztrácíme, už se nepoznáváme. Když si nalháváme něco, co se pořád neděje. Snažíme se pěstovat si hezký obrázek navenek, ale uvnitř nejsme šťastní. A to přichází buď v momentě, kdy právě upozaďujeme své potřeby, nebo když je nám vyčítáno, že ty potřeby vůbec máme,“ dodala.

„Typické je, pokud na místo snahy o komunikaci a pochopení slyší žena neustále dokola: ty jsi hysterická, dramatická, to ty tu máš problém, měla bys vyhledat pomoc atd.,“ doplnila s tím, že v takových případech je dobré si opakovat, že to, co vidím, co cítím, prožívám, je reálné, validní, má to váhu.

Pan dokonalý?

Přizná manipulátor, že manipuloval? Ví o sobě narcista, že je narcistou? „Většina lidí si to nepřizná, a pokud to o sobě vědí, tak si to nechtějí přiznat. Protože nechtějí dávat okolí vědět, že jsou narcisty. Pečlivě o sobě budují ten dokonalý obrázek, kde jsou dokonalí nej nej nej. A přiznávat manipulaci? Proč by to dělali?“ ptá se psychoterapeutka.

Narcisté mají sebe za bezchybné a dokonalé a partner jim má potvrzovat jejich výjimečnost. „Mají představu o svém světě, kterou potřebují vyplňovat, jinak v nich zbude prázdno. Partner jim slouží k potvrzení jejich výjimečnosti, většinou si proto hledají člověka na opačné emoční škále, tedy empatického a vnímavého. Ti pak slouží narcisovi jako zaplňovač díry, která je ale bohužel v jeho případě bezedná. Během vztahu jej vysávají, vysávají a vysávají, až se klient přestane poznávat,“ popsala Lucia Rott.

Znát své hranice... V každém zdravém vztahu hraje vedle komunikace důležitou roli také nastavení zdravých hranic. „Hlídat si vlastí hranice neznamená být v zákopu a bojovat za ně, ale uvědomovat si, co chci, co potřebuji a za jakých okolností z nich slevím. A pokud z nich slevím, tak co za to získám, co mi to přinese. Zároveň bychom se měli snažit pochopit úhel pohledu druhého, konsekvence. Na rovinu bychom se měli bavit ideálně už na prvním rande,“ poradila psychoterapeutka Lucia Rott.

Takže ano, v takovém vztahu se dá vydržet velmi dlouho, ale zdravý rozhodně není. „Většině lidí také trvá velmi dlouho si takový vztah přiznat. Tím, jak jsou citliví, mají velmi rozvinutý emoční svět a empatii, tak velmi dlouho omlouvají to, že jejich blízký překračuje jejich hranice. A nemusí se jednat jen o vztah partnerský, často je to rodinný vztah. Chce to hodně síly, odvahy, stoupnout si před zrcadlo a přiznat si, co jsme dopustili a že jsme dovolili nechat se pošlapat,“ uvedla.

Smutnou zprávou pro většinu obětavých žen je, že narcistu a manipulátora nepřeučíte. Pokud se jedná o jeho osobnostní rys, nedá se přeučit. „I ve zdravé populaci nesou lidé povahové črty narcismu a mohou mít sklony k manipulaci. Pokud jsou to drobné výpadky a oni si své chování uvědomují, je možné s manipulativním jednáním něco dělat. Dovednost se dá vypilovat například u terapeuta,“ vzkázala.

Jak dlouho trvá člověku, než manipulaci ve vztahu prohlédne a kdy nejčastěji přichází moment prozření? Dá se manipulací pokřivený vztah ještě zachránit? A co když partner/ka manipuluje naše blízké, naše děti? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s psychoterapeutkou Luciou Rott.