Cvičení ze mě stáhlo tu rozlítanou opici, míní lektorka Šárka Kohoutová

Host podcastu NA KAFI, Šárka Kohoutová, je moderní jogínka a cvičitelka dynamické jógy. Ženám pomáhá zklidnit rozbouřenou energii, nebo ji naopak rozproudit, zpevnit tělo a najít tak zpět své zdravé sebevědomí.

Cestu k józe si našla před lety, kdy si hledala pomoc, jak zkrotit svůj stres. Od dětství totiž držela v rukou mistrovský nástroj se čtyřmi strunami. V dospělosti se stala profesionální houslistkou, která jezdila po koncertech a sama sebe tlačila k dokonalosti. „Byla jsem opravdu hodně roztěkaná a nervózní. Každý koncert mi přinášel velký stres a třes rukou, proto jsem hledala něco, co mě zklidní bez medikace,“ popisuje Šárka, jaká byla před tím, než se potkala s jógou.

„Mně hned první lekce seděla. Proplouvala jsem tam po podložce, vůbec jsem nevěděla, kde mám ruku, kde mám nohu, co přesně mám dělat. Konečná pro mě byla to, když po nás lektorka chtěla ještě zapojit dech. Ale pak v závěru jsem prožila obrovský klid a uvědomila jsem si, že se ta moje mysl najednou zklidnila, že už tam nepobíhá ta splašená opice, že mé myšlenky nelítají odnikud nikam,“ popsala Šárka.

Po cvičení jógy si začala uvědomovat, že je schopná pracovat se svým stresem, už poznala, kdy se stahuje, kdy se jí krátí dech a naučila se tak klid přenášet z hodin jógy i do náročnějších životních situací. Třeba do koncertní síně před vystoupením. Svou práci a odměnu za ni, si začala konečně užívat.

Když vás tělo nasměruje na jinou cestu

Stres a vypjatý koncertní program si však na Šárce vzal svou daň a tělo jí začalo vysílat signály, že je třeba zpomalit. Přesto je Šárka příliš nevnímala a chtěla dál koncertovat... až jí ruka vypověděla službu úplně. „Doktoři mi říkali, že moje diagnóza je taková, že už nikdy nebudu moci hrát na housle. A tak šly do futrálu a já se vydala na cesty,“ popisuje Šárka zvrat ve svém profesionálním životě.

Pokud máme neklidnou mysl a bojíme se pomalé vlny a klidu, je dobré začít s dynamickou praxí. Tak zastavíme svou skákající opici v hlavě.

Odjela na Srí lanku, nějakou dobu pobývala i na Novém Zélandu, kde zkoušela sbírat borůvky, balila kiwi. Dál cvičila jógu a dál mluvila o tom, že se chce jednou vydat do Indie a studovat jógu do ášramu. „Tak dlouho jsem o tom mluvila, až se mě manžel zeptal: Tak proč to neuděláš?“ dodala Šárka.

Do Indie se skutečně záhy vydala. Všem, kteří nad tím uvažují, však doporučuje jógu cvičit a sbírat zkušenosti nejprve doma. Pokud chce člověk projít učitelským výcvikem jógy, neměl by být jógou netknutý, ale přinést si už nějaké vlastní zkušenosti. A taky počítat s jistým diskomfortem.

Dnes s odstupem času už dokáže Šárka pojmenovat viníky jejího životního blackoutu. „Byla to touha po přijetí, touha po dokonalosti a touha po lásce, kterou postrádáme už z dětství a kterou si procházíme téměř všichni, obzvláště ženy,“ přiznala Šárka v podcastu NA KAFI.

Od dětství vystupovala na pódiích, od dětství tvrdě dřela, od dětství byla neustále hodnocená. „Nakonec jsem prohlédla svůj vnitřní tlak, který jsem sama na sebe kladla, aby to bylo všechno ‚v pořádku‘,“ dodala. „Hodně velkou část Indie jsem si proplakala, hodně jsem řešila svůj tlak na výkon, ale i ztrátu tatínka, kterou jsem neměla zpracovanou,“ dodala.

Podle moderní jogínky Šárky Kohoutové se jóga hodí skutečně pro všechny. I pro energické rozlítané ženy, které milují akci a pohyb. Přesně pro ty, které odmítají jógu pro její pomalost a statičnost a které to s ní právě z těchto důvodů nezkusí. Jak dlouho trvá, než v hodinách získáme dostatek zkušeností, abychom mohli v klidu správně cvičit doma?

„Je to hodně individuální a chviličku to zabere. Je nutné, aby žena začala vnímat své tělo, od tohoto momentu se pak dá krásně odrazit,“ radí Šárka Kohoutová s tím, že nutné je naučit se vnímat svůj dech a zkrotit své myšlenky, což že velkou výzvou.

Jaké to je trávit v ášramu dlouhý čas bez střechy nad hlavou, jen se studenou vodou? Nač si člověk přijde, když mu v Indii chybí polštář? A jakou jógu si vybrat, aby sedla naší povaze? Je vhodná i v těhotenství, nebo při problémech se zády? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.