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Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates

Martina Procházková
Podcast
Jakého pasažéra mají letušky na palubě letadla nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové se tam dějí různé věci. Třeba když cestující pašuje drogy v žaludku a opakovaně se dožaduje másla, nebo když je třeba rozhánět od sebe vášnivé páry, řekla v podcastu NA KAFI.

Kolikrát jste si před letadlem říkali, jestli letušky opravdu poznají problémového pasažéra dřív, než se vůbec usadí? A jaké nejčastější a zcela zbytečné trable personál na palubě s cestujícími řeší? Marika Mikušová létala s Emirates pět let. Z jejich zkušeností a zážitků vznikly tři Deníky letušky a rodí se čtvrtý. V podcastu NA KAFI se smíchem přiznala, že během této práce i po ní potřebovala terapeuta.

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„Nejlepší pasažér je spící pasažér,“ zmiňuje oblíbený vtip palubního personálu a dodává, že i dnes jako cestující sleduje palubní personál a jeho práci jako ostříž.

„Sleduji řeč těla i jak se baví s pasažéry, zda mají při rozhovoru překřížené ruce na hrudi, zda jsou milí, příjemní a usmívají se. A také jak si pak spolu povídají v kuchyňce, do které v malých letadýlkách vidíte a někdy i slyšíte, jak pasažéry pomlouvají. Na to my jsme si vždycky dávali pozor a zatáhli těžkou záclonu, aby nás nikdo neslyšel,“ řekla v podcastu. Sama je však na chyby neupozorňuje.

Z uchazečů o práci vyberou jen čtyři procenta

Jak náročné je dostat práci letušky u Emirates? „Říká se, že Emirates přijmou méně než čtyři procenta uchazečů. Samozřejmě musíte mít určitou výšku a dosáhnout do určité výšky. Nesmíte nosit viditelná rovnátka a v uniformě nesmí být viditelné ani tetování, tabu jsou piercingy. A plynulá znalost angličtiny na úrovni B2, tedy FCE testů je samozřejmostí. Dále je nutná roční praxe v pohostinství,“ jmenuje požadavky elitního zaměstnavatele Marika Mikušová.

A co hmotnost? Správné BMI nikdo veřejně jako podmínku přijetí samozřejmě nevyžaduje. Na kila se u pohovoru však kouká. „Nikdo vám neřekne, že BMI musí být v normě, ale musí. Při prvním kole vás náborářka nascanuje očima a řeší to. Před letem také chodily „módní bachařky“, které kontrolovaly uniformu, účes, make-up, zda je vše v pořádku. Namátková kontrola nás čekala u kiosku před každým letem,“ popsala exletuška.

Pokud šla nedejbože kila nahoru a některé z kolegyň byla sukně úzká, „módní policie“ ji upozornila a dostala dva týdny na nápravu. „Do dvou týdnů si musela sukni přešít, nebo zhubnout, a přijít se nechat zkontrolovat. Paradoxem ale bylo, že s vměstnáním se do šatů měli problém i velmi fit stewardi, kteří budovali svaly. Jednou nám dokonce přišel oficiální mail od společnosti, který je vyzýval k tomu, aby nebyli tolik osvalení, protože jinak by se nevešli do uliček nebo do saka,“ zmínila.

Sex a vztahy na palubě

Jak pravdivý je mýtus, že to mezi piloty a letuškami jiskří? „Příležitost dělá zloděje a já bych řekla, že tyto vztahy jsou asi tak časté, jako jsou vztahy mezi doktory a sestřičkami,“ přiznává Marika Mikušová.

„Personál spolu tráví hodně času, takže se to nabízí. Z pilotů jsme si dělali i srandu: přišli na brífink před letem se snubním prstýnkem na ruce, ale v letadle a po celou dobu v destinaci jej už neměli. A na zpáteční cestě do Dubaje si jej už nasadili, protože se vraceli za manželkou a protože to, co se mohlo stát, se už stalo a nebylo třeba si hrát na to, že jsou single,“ směje se.

Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová.
Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová.
Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová.
Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová
Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová.
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Jiskří to však i u cestujících, kteří si letušky vyhlédnou. A pak mezi cestujícími navzájem. „Občas se nám stane, že jsme museli rozhánět vášnivé dvojice: pamatuju si pána v letadle, který se s danou dámou seznámil až při letu. Během letu ji pak přitiskl na zeď kuchyňky a začal ji vášnivě líbat. Chodili jsme kolem a říkali si, že toto už je moc, tak jsme je museli rozehnat a usadit na sedadla. Ale nevypadalo to, že by se nějak uklidnili, takže jsme museli požádat kolegu z byznys třídy, který měl trochu volněji, aby na ně dohlédl a usměrňoval je,“ vypráví zážitky Marika Mikušová.

Čas od času se také stane, že se někdo s cestujících snaží zapsat do takzvaného Mile High Clubu (Mílový klub je slangový výraz pro lidi, kteří měli pohlavní styk během letu na palubě letadla, nejčastěji na záchodě – pozn. redakce).

„Stane se, že si chce někdo splnit tuto metu. Ale uniformy Emirates je často odradí, protože k nim cestující mají respekt. Přestože je to nelegální, si chce spousta lidí tuto položku na seznamu odškrtnout a myslí si, že na toaletě by to šlo. Já bych jim ale doporučila, aby se tomuto nejšpinavějšímu, a často úzkému, prostoru na celé palubě spíš vyhnuli,“ radí letuška.

Pozor na příliš mnoho másla

Ne všichni pasažéři jsou pro posádku čitelní už při nástupu do letadla. Rozhodně však existuje chování, na které už si personál dává pozor, třeba když si objednáváte příliš mnoho máslíček.

„Nestalo se to mně, ale kolegovi, že jedna dáma převážela drogy v kondomu v žaludku a neustále si objednávala ta malá máslíčka, což se právě dělá, aby vám obsah v žaludku nepraskl... A protože se mu už stalo i to, že jedné ženě takový obsah v útrobách praskl a svíjela se v bolestech na sedadle, tak tady této dámě po její objednávce domlouval, ať zbytečně neriskuje a nechá si přivolat záchranku, ať se přizná.. a nakonec se mu to povedlo,“ dodává Marika. Jak to s onou dámou dopadlo, už neví, každopádně v Emirátech se tyto nápady trestají hodně přísně.

Co je to ninja mód a kdy je třeba, aby jej letuška na palubě nasadila? Kde skutečně končí lidské splašky? A jaká místa v letadle jsou kromě toalet ta nejšpinavější a není radno na ně sahat? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s Marikou Mikušovou.

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