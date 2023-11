Ztloustnu a nebudu mít chuť na sex. Deset mýtů a polopravd o menopauze

Musíme tam všechny, ale průběh menopauzy bude nejspíš u každé z nás trochu jiný. Že se něco měnit bude, je jasné. V těle, v hladině hormonů, v hlavě. Fakt, že vstupujete do klimakteria, ovšem automaticky neznamená, že budete zažívat všechny negativní průvodní jevy, které se v souvislosti s úbytkem estrogenu zmiňují. Které to jsou a co je na nich (polo)pravdy?