Život v páru mužům svědčí
Začněme u období, kdy jsou muži nezadaní a hledají partnerku. V průměru považují nalezení partnerky za důležitější pro své štěstí než ženy nalezení partnera. Když jsou single, bývají se svým partnerským statusem méně spokojení a po vztahu touží intenzivněji.
Také se častěji a rychleji zamilovávají a častěji zažívají neopětovanou lásku. Na rozdíl od zažitých představ bývají v heterosexuálních vztazích první, kdo řekne „miluji tě“, právě muži. Vyplývá to ze studie z roku 2022, kterou vedl Christopher Watkins z britské Abertay University a do níž se zapojili účastníci ze sedmi zemí na třech kontinentech.
Dlouhodobé výzkumy také naznačují, že samotný začátek romantického vztahu zpravidla přináší vyšší životní spokojenost. Lidé žijící v páru proto obvykle vykazují vyšší míru duševní pohody, těší se lepšímu psychickému i fyzickému zdraví a dožívají se dokonce vyššího věku než lidé, kteří žijí sami. Všechny tyto přínosy jsou však výraznější u mužů.
Například metaanalýza z roku 2020, kterou vedl Yafeng Wang z čínské Wuchanské univerzity ukázala, že neprovdané ženy měly o 22 procent vyšší riziko úmrtí než vdané. U svobodných mužů bylo toto riziko ve srovnání s ženatými muži dokonce o 46 procent vyšší. Pro průměrného muže tedy může mít život v dlouhodobém partnerském vztahu větší vliv na délku života než pro průměrnou ženu.
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Mnoho partnerských vztahů však končí rozchodem a iniciátorkami bývají nejčastěji ženy. Podle studií z USA, Německa a Nizozemska stojí ženy za 60 až 70 procenty rozchodů a rozvodů v heterosexuálních párech. Zbývajících 30 až 40 procent připadá rovným dílem na rozchody, na nichž se partneři dohodli společně, a na ty, které iniciovali muži.
Když k rozchodu dojde, muži trpí více. Po rozchodu častěji pociťují osamělost a častěji se uchylují ke škodlivým způsobům, jak situaci zvládnout, například k nadměrnému pití alkoholu nebo užívání návykových látek.