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Někdy je to otázka života a smrti. Proč muži potřebují vztah víc než ženy

Natálie Veselá
Říká se, že ženy touží po lásce víc než muži a že pánové si na rozdíl od dam vystačí sami. Jenže vědecké výzkumy ukazují překvapivý opak. Právě muži mohou být na partnerském vztahu závislejší, než se na první pohled zdá. Proč je pro ně tak důležitý, co jim přináší a proč je rozchod může zasáhnout víc, než by sami čekali?
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Ilustrační snímek

Život v páru mužům svědčí

Začněme u období, kdy jsou muži nezadaní a hledají partnerku. V průměru považují nalezení partnerky za důležitější pro své štěstí než ženy nalezení partnera. Když jsou single, bývají se svým partnerským statusem méně spokojení a po vztahu touží intenzivněji.

Také se častěji a rychleji zamilovávají a častěji zažívají neopětovanou lásku. Na rozdíl od zažitých představ bývají v heterosexuálních vztazích první, kdo řekne „miluji tě“, právě muži. Vyplývá to ze studie z roku 2022, kterou vedl Christopher Watkins z britské Abertay University a do níž se zapojili účastníci ze sedmi zemí na třech kontinentech.

Dlouhodobé výzkumy také naznačují, že samotný začátek romantického vztahu zpravidla přináší vyšší životní spokojenost. Lidé žijící v páru proto obvykle vykazují vyšší míru duševní pohody, těší se lepšímu psychickému i fyzickému zdraví a dožívají se dokonce vyššího věku než lidé, kteří žijí sami. Všechny tyto přínosy jsou však výraznější u mužů.

Například metaanalýza z roku 2020, kterou vedl Yafeng Wang z čínské Wuchanské univerzity ukázala, že neprovdané ženy měly o 22 procent vyšší riziko úmrtí než vdané. U svobodných mužů bylo toto riziko ve srovnání s ženatými muži dokonce o 46 procent vyšší. Pro průměrného muže tedy může mít život v dlouhodobém partnerském vztahu větší vliv na délku života než pro průměrnou ženu.

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Mnoho partnerských vztahů však končí rozchodem a iniciátorkami bývají nejčastěji ženy. Podle studií z USA, Německa a Nizozemska stojí ženy za 60 až 70 procenty rozchodů a rozvodů v heterosexuálních párech. Zbývajících 30 až 40 procent připadá rovným dílem na rozchody, na nichž se partneři dohodli společně, a na ty, které iniciovali muži.

Když k rozchodu dojde, muži trpí více. Po rozchodu častěji pociťují osamělost a častěji se uchylují ke škodlivým způsobům, jak situaci zvládnout, například k nadměrnému pití alkoholu nebo užívání návykových látek.



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