Pleš jako znak dominance a statusu
Co se týká vlasového porostu, výzkum z University of Pennsylvania ukázal, že muži s oholenou hlavou jsou vnímáni jako dominantnější, silnější a sebevědomější než muži s vlasy. Zároveň ale tato studie upozorňuje na důležitý detail: hlava bez vlasů může mírně snižovat čistě fyzickou atraktivitu, i když zvyšuje „statusové“ vnímání.
Velký průzkum, který mezi 2 000 ženami provedla britská seznamka Illicit Encounters, ukázal, že respondentky označovaly mužskou pleš hned jako druhý nejatraktivnější rys (40 %) hned po svalnaté postavě (42 %). To naznačuje, že holá hlava může být pro mnoho žen výrazně přitažlivá. Mezi dalšími oblíbenými charakteristikami figurovaly modré oči (38 %), plnovous (36 %), tmavé vlasy (31 %) a kudrnaté vlasy (30 %).
Pleš tedy rozhodně není automatická nevýhoda. Spíše mění typ atraktivity – od prvoplánové pohlednosti směrem k dominanci, mužnosti a autoritě. Holohlaví muži tak mohou být dokonce hodnoceni jako celkově atraktivnější a sebevědomější než ti s bohatou kšticí.
Některé průzkumy uvádějí, že velká část žen považuje pleš za atraktivní ne kvůli vzhledu samotnému, nýbrž kvůli signálu sebejistoty. Potvrzuje se tak, že samotná přítomnost vlasů na hlavě není klíčová. Mnohem důležitější je, jak svůj vzhled vnímá samotný muž. Klíčem k úspěchu je sebevědomí a celkový styl.