Muž jako dar, nebo problém? Za vším je malá holčička v nás a potřeba bezpečí

Část 1/3

Biologické aspekty Chránit a živit

Udržet naživu „mláďata“, zajistit jim „teplo a výživu“ – to je pud, který patří k nejsilnějším. Žena je i během těhotenství a kojení fyzicky zranitelnější a závislá na péči, je tedy v jejím bytostném zájmu porodit do pocitu, že bude mít co jíst, čím živit děti a že nebudou ohrožováni predátory.

Někdy ale právě mateřství ukáže, že muž, se kterým to v pohodě klapalo, se nehodí do nepohody. Žena zraněná porodem, zranitelná a vystavená na dlouhé týdny vyšší fyzické i mentální zátěži přitom v té chvíli partnera nejvíce potřebuje a velmi citlivě reaguje na cokoliv, z čeho cítí ohrožení klidného „hnízda“.

Společnost se pak často nepřiměřeně posmívá i zdánlivým maličkostem, jako jsou situace, kdy novopečené matce vadí, že muž šel „zapít dítě“ a ona po příjezdu domů najde domácnost vzhůru nohama. Byť se to může zdát úsměvné, právě toto může být pro některé ženy nejbolestivější poporodní zkušenost a možný první hřebíček do rakve vztahu. Z jejího pohledu muž nezajistil čerstvé rodině bezpečí, klid a vhodné podmínky a ještě se v mezidobí choval nezodpovědně.

Mimochodem, velmi podobné stavy touhy po bezpečí a stavy zranitelnosti zažívají ženy každý měsíc během menstruačním cyklu.