Beran

Má dobrodružnou povahu a navíc je třeba mluvit s ním bez náznaků, napřímo. Oceňujte to, co pro vás reálně dělá, ať nemusí pěstovat samochválu. Ta je krutě nesexy. Přes postel ho utáhnete naprosto na cokoliv, ale nesmí mít pocit, že je jím manipulováno. Čechrejte mu hřebínek, prostě „chválit a zase chválit“, to na Berany platí a promění se ve spokojené beránky.

Býk

Muž narozený v tomto znamení ocení ženu, která miluje to, co on. Jídlo, smyslové požitky, rozkoš. Rozlítanou nevrlou „uklízečku“ nesnese. Pokud vás vzrušuje jeho životní styl, tak jste pro něj tou pravou. Nahlédnete-li pod pokličku jeho koníčků a najdete tam něco společného, je váš! Vést životem skutečně umí a žena, která to ocení, je z jeho strany mimořádně hýčkána. V její prospěch hraje i jeho neochota se rozcházet, rozvod je pro Býka sprosté slovo.