Nová láska se může nečekaně zadřít. Zrnkem v soukolí je nevyřešená minulost

Všichni lidé v našem životě mají pro nás jisté poslání. Ano, i ti syčáci, kteří nám z něj občas dělají peklo. Někteří souputníci jsou testem, jiní trestem, další darem. A tak se může stát, že sice někdy pocítíme obrovské zklamání z někoho, kdo nám byl blízký, důležité je ovšem ze všech zkušeností načerpat to dobré. To, co nás pozitivně ovlivní do budoucna.

Vezměte si takový ošklivý rozchod. Myslela jste si, že máte vztah do konce života a že vedle sebe zestárnete. Osud tomu však chtěl jinak. Milovaná osoba vám ublížila a zradila vaši důvěru. Vše, v co jste věřila, se zhroutilo. Důležité je neutápět se zbytečně v tom ošklivém. Stále nedumat, proč se tak stalo, a hlavně nezahořknout.

Nejde jen o svět žen, který je mnohdy emočně vrtkavější. Také muži nenesou křivdy a zklamání dobře, hlavně když se někdo dotkl jejich ega. Často se tak zacyklí v minulosti, což se promítne i do jejich budoucnosti. A to pak má nová partnerka sakra těžkou práci.

Zahoďte růžové brýle

„Než vstoupíme do vztahu s mužem s minulostí, je dobré se podívat na nevyřešené situace, které v sobě nosí, aby nám později ve vztahu neškodily,“ radí vztahová koučka, poradkyně a terapeutka Lucie Zápotocká. Právě bývalé lásky jsou častou skrytou hrozbou, která dříve či později vyplave na povrch.

Některé vztahy ponechají natolik hluboké jizvy, že si je neseme po celý život. To se týká mužů i žen.

Nevydařené manželství či dlouholetý vztah, to bývá kámen úrazu u většiny nových známostí. Ač od konce lásky uplynulo už několik měsíců či let, přesto mohou být rány ještě citlivé. Dotyčný se možná tváří, že je vše již „v pohodě“, nenechte se však oklamat.

Vyřešená citová stránka je jedna věc, jsou tu však další aspekty, s nimiž je potřeba počítat. Jedná se například o to, jak se s koncem vztahu vyrovnala jeho ex, zda je pojí nějaké závazky, nevyřešené statky, potomstvo a podobně. Jen málo bývalých partnerů spolu vyloženě dobře vychází. A zlem přitom nemusí být jen zapšklá bývalka, problémy může napáchat i ta, která je naopak až moc příjemná.

Bývalé lásky jsou nevyzpytatelné. Milostný život proto někdy připomíná bojové pole.

Buďte vždy ta lepší

Pokud jste si začala s člověkem, který se vám svěřil se svou nedobrou minulostí, můžete mu zajisté ukázat, že vy jste jiná. Čeká vás však práce jako při škrábání několika vrstev malby na staré zdi. Bude to titěrná a zatraceně náročná robota a ve finále se stejně pár kousků „starého zdiva“ zcela nezbavíte.

Určitě mějte všechny smysly nastavené na nejvyšší citlivost. Naslouchejte proslulé ženské intuici. Všímejte si drobností. Možná vám přijde miloučké a ušlechtilé, že váš partner chce bývalé ženě pomoci, jede jí opravit pračku, opravit píchlou pneumatiku, co ale když toto bude pořád? Vy budete čekat a ona bude mít vždy přednost.

A jsou tu i další možné scénáře. „Muž, který má za sebou úspěšné manželství, může dost porovnávat a nebýt tak vlastně nikdy spokojený,“ upozorňuje Lucie Zápotocká. „Každopádně, ať už je to jakkoliv, vždy je dobré si najít k sobě přesně takového muže, který v nás uvidí vždy něco lepšího než měl doposud,“ dodává.