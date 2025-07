Přestože mnozí tvrdí, že dítě minimálně do tří let patří pouze a výhradně k matce, narození potomka je zásadním bodem životního obratu pro oba rodiče. A oba se musí naučit s ním žít. Stále si libujeme v kultuře, která z otců dělá tak trochu neschopné, sobecké a nekompetentní hlupáky typu Homera Simpsona. Není pro to však žádný logický důvod.