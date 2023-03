Silné partnerské pouto i vzrušivý element. Ženy mají rády muže v kalhotkách

Šokující odhalení

Představte si situaci, že nachytáte partnera, jak se promenáduje po bytě ve vašich brazilkách nebo podvazkovém pásu. Moment překvapení jistě udělá své. Jak zareagujete? Začnete křičet, nebo se začnete smát? Ani jedna možnost není správná.

Odborníci radí klidný a otevřený přístup, ač se vám jeho pohnutky nemusejí zprvu zamlouvat. Sexuolog Marek Broul radí toleranci. „Pokud se muž jen převléká do dámských kalhotek a nosí je skrytě, berme to jako neškodnou libůstku, která nikoho neobtěžuje,“ vysvětluje.

Podle něj by žena vždy měla zvážit svoji reakci, i když může být logicky zprvu v šoku. Měla by myslet na to, že by byla škoda zahodit hezký vztah nebo rozbít rodinu, když partnerovy soukromé aktivity nikomu v zásadě neubližují.

Vše má své hranice. „Nesmí se obnažovat či předvádět někde na veřejnosti, před dětmi a podobně. To již spadá do kategorie exhibicionismu a takový muž by měl být odborně vyšetřen,“ říká k tomu doktor Broul.