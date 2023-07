Miluji koupání ve vaně, ale podle manžela musíme šetřit, stěžuje si Denisa

Jak to Češi mají v koupelně ✓ Podle statistik se Češi řadí mezi nejčistotnější národy na světě, cca 76 % našich krajanů považuje osobní hygienu (mytí vlasů, čištění zubů, holení) za velmi důležitou. Věnují jí zhruba 30 až 50 minut denně. Mezi nejčistotnější národy patří Poláci a Italové. Češi jsou z tohoto hlediska v evropské první pětce. ✓ Pokud byste dali Čechům na výběr mezi sprchou a vanou, celých 67 % z nich raději zvolí první možnost. Důvody jsou víceméně praktické – sprcha je rychlejší a navíc spotřebuje méně vody. Nejvíc času v koupelně stráví lidé ve věku 30 až 40 let. Týdně své očistě zasvětí asi 6,5 hodiny. Mladí lidé do 18 let věnují osobní hygieně v průměru o hodinu méně. ✓ Očista rukou před jídlem je základ, kterému se učí už děti ve školce. Až čtvrtina dotázaných na ni však podle průzkumů zapomíná. Dobrou zprávou ale je, že zbytek, cca 75 % Čechů, si ruce umývá správně a důkladně. Frekvence se pohybuje mezi 10 umytími denně. Zhruba 87 % z nich k tomu používá tekuté mýdlo, příležitostně mýdlo tuhé. Ale jsou i lenoši, co sázejí jen na očistné vlastnosti obyčejné vody.