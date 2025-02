Co se mu proboha honí hlavou? Malé nahlédnutí do tajemného mužova nitra

Říká se, že ženy jsou tajuplné, složité a nesrozumitelné bytosti, zatímco muži jsou přímí a čitelní. Haha! Je to úplný nesmysl. Vždyť my holky na sebe úplně všechno vykecáme. To muži jsou tajuplní a my se často musíme dohadovat, na co asi myslí. Přečtěte si, jak to vidí Karolina Ponocná Kamberská z Ženy a život.