Podle statistik zhruba 80 procent žen své potřeby odkládá „na potom“. Popravdě, není se čemu divit. Skloubit vlastní práci a obstarávání domácnosti s péčí o blízké vyžaduje obrovskou míru psychické i fyzické odolnosti. Obojí se ale časem vyčerpá a většina obětavých duší svádí boj s nepřekonatelnou únavou.
|
Jaká je vaše duševní odolnost? Test odhalí, jak si umíte poradit s krizí
A právě ta je podle odborníků důvodem, proč ženy nebývají schopny (asertivně) prosadit před ostatními své vlastní cíle. Máte to podobně? Tady je pět symptomů, které jsou jasným důkazem, že váš život potřebuje změnu.