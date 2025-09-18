Žánr motivační literatury, nebo chcete-li self-help knih, není žádná novinka. Zapsanými doporučeními pro život se řídili už staří Egypťané. V antickém Římě vycházely příručky, které měly čtenářům pomoct v nejrůznějších oblastech života – například v otázkách sexu. Řada odborníků se taky domnívá, že lze do téhle kategorie zařadit Bibli. Zkrátka touhu radit má lidstvo odpradávna.
Někteří odborníci doporučují chápat je spíše jako jídelní lístek, z něhož si vyberete to, co se hodí vám, než jako univerzální návod k životu.