Malé, nebo velké? A kdyby nebylo čepované, sáhnete raději po láhvi, nebo po plechovce?
Když jsem v hospodě, objednávám si určitě velké. Malé pivo bych si dala maximálně k obědu. Jinak mám radši pivo z láhve než z plechovky, ale pokud ho správně přelijete do sklenice, rozdíl prakticky nepoznáte.
My si budeme povídat víc o tom čepovaném a začneme u sklenic. Proč se pivní sklenice nemají mýt saponáty a proč se pivo nalévá ještě do mokrých? A jak poznáme, že jsme dostali čistou sklenici?
Jar zanechává na sklenicích povlak a jeho vůně na nich může taky ulpět, i když je dobře vypláchneme. Zároveň je necháváme mokré, protože když je vysušíme, začnou se na nich hned usazovat mikročástice prachu. Pokud do takové sklenice načepujete pivo, na skle vzniknou nevzhledné bublinky. Podle nich tedy poznáte, že jste nedostali čistou sklenici. Naopak u dobře připraveného skla a správně načepovaného piva zanechává pěna po upití kroužky.
Silnější a hodně nachmelená IPA není novinka. Vyvinuli ji už dávno z jednoho ryze praktického důvodu.