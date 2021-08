ANKETA: Bubílková nosí v kabelce náhradní kalhotky, Gajerová krmení pro ryby

Veronika Gajerová

Léto je úžasná věc. Všechno kvete, voní, láká k toulkám po lukách, koupání v jezeře, v rybníku, je volno, prázdniny. Miluju léto, ale ještě snad větší přednost dávám jaru a podzimu, který je krásně barevný. Vlastně mám ráda jakékoliv roční období, každé má svoje.

Nejraději prázdniny trávím někde na samotě v lesích, na lukách, na chalupě. Miluju, když se můžu procházet se svým psem Vanilkou, anebo s přítelem, když se mohu koupat nahatá v rybníku. Jsem ráda stranou od lidí a vlastně je jedno kde. Zrovna tak mám ráda moře, ale nemusím velká horka, protože jsem blondýnka a teplo mi nedělá moc dobře.

Neobejdu se bez svých dětí, bez přítele a bez pejska. Vždycky mě těšilo, když jsem mohla prázdniny trávit s dětmi, nejsem ten typ maminky, která by je posílala na tábory a snažila se relaxovat sama.

Obsah letní kabelky? Kabelka je tajemná věc, v létě mám nejraději takové ty barevné, různá žebradla, mám v nich všechno možné, co si dovedete představit: vždycky nějaké krmení pro ryby, labutě, piškoty pro pejsky, pro děti nějakou tu tyčinku, jablíčko, pak nějaký jednoduchý fresh parfém, hřeben, pudr...

Barbora Mottlová

Léto je období, kdy je teplo a nemusíme vrstvit oblečení, v létě jsem se narodila, léto je pro mě svoboda. Přírodě se daří, kvete, zelená se. Když je zima, tak chřadnu.



Samozřejmě mám ráda moře, to je klasika, ale poslední dobou mi stačí jen tráva létající, můj pejsek kolem mě a jsem nejspokojenější. Máme ale také v plánu Alpy, tak na to se také těším.

V létě nosím v kabelce asi úplně to samé, co v té zimní. Nepatřím k těm holkám, které se o sebe nějak zvlášť starají a hýčkají se. Co mi však určitě nesmí chybět, je jelení lůj. Zbožňuju vláčné rty, které zároveň chráním před sluníčkem. A protože se moc nelíčím, mám při sobě vždy nějaký pudřík, zdravíčko a gumičku na vlasy, aby se mi v tom vedru necuchaly do obličeje.

Zuzana Bubílková

Léto nejraději léto trávím u vody, a protože je mi teplo, můžu plavat, běhat, chodit v plavkách. Vždycky jsem jezdívala k synovi do Kalifornie, ale bohužel letos ani vloni to nevyšlo. Takže bez čeho se neobjedu? Rozhodně bez plavek, bez bazénu.



Obsah mé kabelky je zimní, to kdyby třeba náhodou udeřila (smích). Nedělám rozdíly podle ročních období. Mám tam rtěnku, hřeben, jsou tam náhradní kalhotky...