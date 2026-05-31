Modrý úplněk 2026 ve Střelci. Druhý květnový úplněk vrcholí dnes v 10:45

Ivana Vaňkátová
  4:00
Dnes v 10:45 nastane květnový úplněk ve Střelci, který bude podle astrologů patřit k nejsilnějším lunárním momentům roku 2026. Přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit ze stereotypu. Podívejte se, na co se dnes připravit a jaké další astronomické jevy nás čekají po zbytek roku.
Úplněk ve Střelci 2026 přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit ze stereotypu.

Tento moment je extrémně vzácný. Jde totiž o takzvaný modrý úplněk, což je označení pro situaci, kdy v jednom kalendářním měsíci nastanou dva úplňky za sebou. Ohnivý Střelec přináší silný příval optimismu, touhu po nezávislosti a chuť objevovat nepoznané, což se ovšem staví do opozice vůči Slunci v Blížencích, které se zaměřuje na komunikaci a racionální myšlení.

Druhý květnový úplněk ve Střelci přichází 31. května. Tato znamení čeká zlom

Proč je úplněk ve znamení Střelce

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 31. května Slunce ve znamení Blíženců, bude úplněk ve znamení Střelce.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna
Kdy jsou úplňky v roce 2026

Druhý květnový úplněk je šestým ze třinácti úplňků roku 2026. Protože jde o druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, označuje se tento astronomický úkaz jako modrý měsíc. Další úplněk nás pak čeká na konci června v Kozorohu.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je ovšem na astronomické jevy bohatý. Kromě třinácti úplňků se můžeme těšit i na částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ve stejném měsíci se dočkáme i částečného zatmění Měsíce.

Modrý úplněk 2026 ve Střelci. Druhý květnový úplněk vrcholí dnes v 10:45

