Hnědé džíny, obří roláky. Jan Černý představil kolekci inspirovanou Pelíšky

Módní návrhář Jan Černý tvořící pod značkou JAN SOCIÉTÉ se do českého povědomí zapsal především svou olympijksou kolekcí. Nyní přichází s dvanáctou autorskou přehlídkou, která vzdává hold jedné z nejznámějších českých filmových klasik: oblíbenému snímku Pelíšky, který letos slaví 25 let od svého vzniku.

Inspirace ikonickým filmem se odráží nejen v designu kolekce, ale i v hlubším propojení s dobovou estetikou a atmosférou. „Pelíšky rezonují aktuálností své vizuality a oděvních siluet, ale také nám připomínají současnou globální nejistotu, kterou pozorujeme ze svých bezpečných útočišť,“ vysvětlil návrhář.

Precizní krejčovina

Jan zaexperimentoval s oděvními technologiemi a pohrál si i s luxusními materiály. Jedním z top kousků kolekce je ručně pletený svetr s nápisem Jan, jenž navrhl grafický designér Angelo Gatti.

Kolekce se snaží pozvednout pánskou módu do roviny luxusu. Nabízí pánská polo trika s korálkovými aplikacemi loga i poloprůhledné kardigany z japonské vlny s perleťovými knoflíčky, kožené kravaty nebo výrazné bombery z papírového nylonu.

Spolu s oděvy představil také novou siluetu svých tenisek, na které pracoval se společností Prestige více než dva roky.

Prostory Křižíkova paláce si pro svou přehlídku navrhl Jan Černý sám. Modely osvítily filmové reflektory a nostalgii pelíškovských dob podtrhla i padesátka vintage křesel.

Ozvěny olympijské kolekce

Jan Černý se pro iDNES.cz vrátil k olympijské kolekci. Zpětně reprezentaci hodnotí jako silný pozitivní zážitek. „Chtěl jsem zaujmout svět a vyzdvihnout nás v Česku za náš design, což se stalo. Pro mě to byl už tehdy obří úspěch, protože velké světové magazíny nás zařazovaly do top trojek, top pětek, top sedmiček… Zpětně se na to dívám jako na hrozně hezký zážitek,“ uvedl.

Návrháře překvapilo, jak lidé reagovali na unisexový duch celé kolekce. „Nečekal jsem, že lidé budou řešit, že má kolekce je genderless. Mám za to, že stejný plášť si může obléct kluk i holka, za mne je to jedno,“ dodal pro iDNES.cz.