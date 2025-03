Mám v sobě dost mužské energie, zastanu různě těžké práce, říká návrhářka

Scházíme se ve vašem nádherném ateliéru v centru Prahy. V pohádkově něžných kulisách secesního domu tu zrovna vzniká… Co to vlastně je?

Maskot, přesněji maskotka pro mistrovství světa v ženském ledním hokeji, které se bude konat v dubnu v Českých Budějovicích. Je to superhrdinka Tori, která symbolizuje ženskou sílu v hokeji.

Jak jste jako designérka přišla k této zakázce?

Autorkou návrhu je Alice Slavíčková, celý koncept vznikl pod hlavičkou studia Kregl a mě oslovili, abych podle něj vyrobila kostým. Jeden už je hotový, byl představený na tiskové konferenci k šampionátu, a teď vyrábíme druhý. Postava bude mít ještě saténový plášť, na němž je z jedné strany česká vlajka, z druhé symbol hokejky a mistrovství. Maskoty českého hokeje jsou Bob a Bobek, tak je otázkou, jak bude v ženském hokeji přijata superhrdinka.