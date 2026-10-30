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V sebeobraně si nacvičte i temnou stranu, pochopíte dynamiku a postup útočníka

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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Když se řekne sebeobrana, většina z nás si představí dobře mířený úder, kop nebo chvat. Šéfredaktorka Zuzana Zbořilová však po absolvování kurzu Moderní sebeobrana zjistila, že vše začíná mnohem dřív – často ve chvíli, kdy si dovolíte věřit vlastnímu nepříjemnému pocitu.

Když jsem mířila na sever naší republiky na letní víkendový kurz Moderní sebeobrana, říkala jsem si, že to bude jistě zajímavý zážitek. Netušila jsem, co přesně mě čeká, ale k bojovým sportům jsem měla relativně blízko už v mládí – v pubertě jsem totiž chodila na karate, protože jsem tehdy byla zamilovaná do představitele Karate Kida. Dotáhla jsem to na bílý pásek (ano, to je ten první) a pak se bála pokračovat, aby mi během závodů někdo nezlomil nos. V dospělosti jsem absolvovala – hlavně kvůli kondici, jen tak zlehka a v podstatě nekontaktně – pár lekcí kickboxu. Obava o nos a další části obličeje ale přetrvávala.

Strach mě tedy od pokračování odradil. Pro většinu lidí, kteří dnes navštěvují kurzy projektu Moderní sebeobrana, je ale právě obava o vlastní bezpečí impulzem k tomu, aby se naučili bránit. Někteří možná na vlastní kůži zažili, že je někdo obtěžoval, napadl nebo překročil jejich hranice. Jiní si zase říkají, že nejlepší je být připravený dřív, než se něco takového stane. A právě prevence byla jednou z prvních věcí, o kterých jsme na kurzu mluvili. Protože Moderní sebeobrana nezačíná úderem. Začíná mnohem dřív – tím, že si všímáme, co se kolem nás děje, a nespoléháme se na to, že nás někdo zachrání.

Cílem sebeobrany není stát se bojovníkem. Cílem je všimnout si nebezpečí včas a dát to jasně najevo. Nebát se použít hlas.

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