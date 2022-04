Nechápu, jak jsme dopustili, že se Evropa stává muslimskou, říká Pavlína Němcová

Jak momentálně vypadají vaše dny?

Jsou velmi pestré a každý je jiný. Záleží na tom, jestli se věnuji šperkům, svému kosmetickému salonu, herectví nebo modelingu. Jsem nadšená, že to můžu takhle kombinovat.

Dost podstatně jste rozšířila své pole působnosti. Co vás nyní zaměstnává nejvíc?

Mám radost, že se konečně slibně rozjíždí můj kosmetický salon. Otevírala jsem ho předloni, asi v té vůbec nejhorší době, když začínal covid. Nabízíme v něm služby ženám, které preferují neinvazivní způsob omlazení. Metodu liftingových masáží jsem objevila ve Francii a přivezla ji do Česka. Zaškolila jsem se v ní i já sama. Podle mě umožňuje co nejpřirozenějším způsobem oddálit stárnutí. Je to současný trend, od plastických zákroků se ustupuje. Je fajn, že si nás klientky už našly a chodí.

V čem se tato metoda liší od běžné kosmetické masáže obličeje?

Okamžitým zjevným účinkem. Jde o hloubkové masáže svalových tkání v obličeji, kde máme přes padesát svalů, které vám pozdvihnou kontury, vyhladí vrásky a zároveň vyčistí lymfatický systém. Svaly se vypnou a tvář vypadá mladší. Tato více než hodinová masáž přináší navíc klientkám obrovský relax. Pro trvalejší efekt je ovšem zapotřebí ošetření opakovat. Chce to určitou pravidelnost.

Dnes se často mluví o umění stárnout, které prý hůř ovládají hezké ženy. Souhlasíte?

Mně se ten obrat vůbec nelíbí. Jaképak umění? Stárneme přece všichni, pro každého má den dvacet čtyři hodin. Nechápu, proč se říká, že žena je od nějakého věku stará.