Velvyslankyně módy Žuži Jelineková. Zachránila rodiče sexem s důstojníkem

Uherským královstvím otřásaly politické změny, když 17. července 1920 přišla v Budapešti na svět Zsuzsanna Ferberová. Narodila se chudým židovským rodičům jako nejmladší ze čtyř dětí a dostala přezdívku Žuži. Její otec Izidor pocházel z chorvatského Ludbregu, matka Ruže z Maďarska. Oba byli hluchoněmí a seznámili se v Budapešti, kam je jejich rodiny poslaly do specializované školy pro neslyšící. Izidor byl velký vlastenec a rozhodl, že se po dceřině narození všichni přestěhují do Chorvatska (tehdy Království Srbů, Chorvatů a Slovinců).
Poslední manželství uzavřela ve svých osmdesáti, kdy řekla ano soudci Miloradu Ronkulinovi. Jak sama přiznala, svedla ho sexem. „Sexuální energie je hodně důležitá, musíte se milovat třikrát týdně. A pokud jste nezadané, používejte vibrátor,“ říkávala.