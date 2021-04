Touha být věčně mladá pokračuje: jak dnes funguje estetická medicína

Ptát se dospělé ženy na věk je v naší kultuře poněkud neslušné a netaktní. I když dnes už není věkové tajnůstkářství tak rozšířené jako dřív. Přesto je stále dost žen, které z nějakého důvodu tají, kolik jim je let, a pokud už to musejí přiznat, dělají tak s velkým sebezapřením. Jako by skutečnost, že máme na krku další křížek, byla nějaká ostuda.