Psycholožka vysvětluje také to, proč dnešní generace rodičů a prarodičů nechápou škálu pocitů v souvislosti s genderovou identitou a sexuální orientací.
Jak dnes mladí lidé přistupují k prvním sexuálním zkušenostem?
Vyrůstají v prostředí, kde mají k informacím o sexualitě mnohem snazší přístup než předchozí generace. Zároveň však čelí většímu tlaku sociálních sítí, pornografie i očekávání vrstevníků. Statistiky paradoxně ukazují, že s prvními sexuálními zkušenostmi často nezačínají ve výrazně mladším věku než dřív. Někde dokonce začínají později. Mladí lidé bývají dnes opatrnější v otázkách antikoncepce a souhlasu, ale zároveň se častěji potýkají s nejistotou, úzkostí a obavou z intimity.
Dítě začíná vnímat své pohlaví velmi brzy, přibližně už mezi druhým a třetím rokem života. U většiny dětí se identita vyvíjí přirozeně a stabilně, u některých se však mohou objevovat pochybnosti nebo pocit nesouladu.