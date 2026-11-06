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Po letech manželství nový milenec. Jak překonat strach z prvního sexu

Po rozchodu nebo rozvodu s dlouholetým partnerem vás čeká sex s někým novým. Možná cítíte příjemné motýlky v podbřišku, možná se vám nervozitou svírá žaludek. Jak si milování užít, i když si po letech s jedním člověkem připadáte zase jako začátečnice?
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Představa nového milence může být vzrušující, dokud se první společná noc nezačne skutečně blížit. Zatímco u svého ex jste věděla, co se mu líbí a kde se ho dotýkat, u nové známosti najednou přemýšlíte, kam položit ruku, zda se svléknout sama a jestli předehra není příliš dlouhá. A tak se z prvního sexu může vytratit romantika a její místo rázem zaplní nervozita okořeněná rozpaky.

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Podle manželské a rodinné terapeutky Steph Floodové, která o tématu mluvila pro web The Everygirl, je ale nervozita způsobem, jakým tělo říká, že nám na téhle chvíli záleží. Nemusíte se proto tvářit, že máte všechno pod kontrolou. Možná se vám uleví, když si přiznáte, že jste se na tuhle chvíli těšila, ale zároveň se necítíte ve své kůži.



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