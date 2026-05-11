Schopnost hledat vzrušení a zároveň vyhodnotit riziko přitom patří k tomu, co nás jako živočišný druh pohání dopředu. Jenže někomu ke vzrušení stačí každodenní život, zatímco jiní vyhledávají situace na hraně.
Proč se lidé rádi bojí?
Jak kdo. (úsměv) Lidé, kteří se bojí rádi, si tyto zážitky užívají proto, že si mohou ve více či méně bezpečném prostředí prožít katarzi: uvolnění napětí, osvobozující úlevu po dramatické emoci.
Jak se liší strach od vzrušení a co mají společného?
Obojí je označení pro tělesnou aktivaci, pro niž se používá termín arousal – čili nabuzení, ve chvíli, kdy zažíváme něco významného. Strach je specifická reakce signalizující nebezpečí. Vzrušení je spojené s tím, že vnímám danou situaci jako zajímavou, napínavou, ale zároveň i do nějaké míry bezpečnou či přínosnou.
Při sledování hororu funguje stejný mechanismus: když se někdo při děsivé scéně začne smát, vyšle tím ostatním signál, že situace možná není tak hrozivá – a někteří se přidají. Naopak křik hrůzy kolem nás nejspíš aktivuje i náš vlastní děs.