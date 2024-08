Základní škola v běhu staletí. Politikum je stále, může ovlivňovat, líčí historik

Letos si připomínáme 250 let od zavedení povinné školní docházky, kdy čeští pedagogové ještě nic netušili o rámcových vzdělávacích programech nebo inkluzi, jak se označuje začleňování hendikepovaných žáků do běžných tříd. Zato je zajímala kongrua, privatisté či preparandy. Co to bylo, vysvětluje historik doc. PhDr. MIROSLAV NOVOTNÝ (65) z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jak se proměňovaly nároky na učitele, odkdy je česká společnost opravdu gramotná a proč dnešní žáci nemusejí svým předchůdcům z dob Marie Terezie nic závidět? | foto: Lundák Petr, MAFRA