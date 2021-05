Angelina Jolie chtěla kdysi řídit pohřební ústav, dnes se vrací do kin

Její otec Jon Voight je hereckou legendou a hraní se původně věnovala i její maminka Marcheline Bertrand, jenže když se ti dva rozešli, rozhodla se pověsit kariéru na hřebík a věnovat se rodině.

Jolie chtěla být herečkou už jako malá, spíš prý kvůli mamince než kvůli tátovi, časem si to ale rozmyslela. Dospívání prožila docela divoce. Ve škole se jí smáli, protože nosila brýle a byla extrémně hubená, a tak začala trošku zlobit. Poslouchala punk, experimentovala s drogami, sbírala nože a dělala s nimi nebezpečné věci, a dokonce vyměnila herecké ambice za snahu stát se ředitelkou pohřebního ústavu. Ale i když se časem uklidnila, její divočejší nátura jí v Hollywoodu zajistila zpočátku docela zajímavé role.



Drsňačka s Oscarem

Před kamerou stála poprvé v sedmi letech a objevila se v tatínkově filmu Lookin’ to Get Out. Ale asi z toho moc neměla. Naplno se začala hraní věnovat v devadesátých letech a postupně si prošla lacinými akčními béčky jako Cyborg 2 – Skleněný stín i zajímavými thrillery typu Nebezpečná síť, kde ztvárnila hackerku, a šlo o její první hlavní roli. Na konci dekády už z ní byla regulérní hvězda. A mohla za to televize.

V roce 1998 získala svůj první Zlatý glóbus za biografii George Wallace, ta vyprávěla životní příběh kontroverzního politika. O rok později si došla pro druhou sošku za životopis Gia, v něm představovala slavnou modelku, a rok nato získala Oscara za drama Narušení. Tam jako charismatická a psychicky nevyrovnaná hrdinka naprosto zastínila tehdy slavnější Winonu Ryderovou a k Oscarovi přidala i třetí Zlatý glóbus. V Hollywoodu najednou věděli, že s touto herečkou, která se odmítala nechat zaškatulkovat, budou muset začít počítat. Přesto asi málokdo čekal, že se pokusí stát akční hvězdou. A že se jí to povede.

V roce 2000 kradla auta s Nicolasem Cagem v thrilleru 60 sekund a o rok později se proměnila v archeoložku a videoherní ikonu v hitu Lara Croft – Tomb Raider. Zazářila i v experimentálně pojatém retro akčňáku Svět zítřka, kde se proměnila v odvážnou pilotku, nebo po boku Brada Pitta v akčně-romantické komedii Pan a paní Smithovi, kde si dvě tehdy možná největší hollywoodské hvězdy zahrály manželský pár, jehož vztah se ocitl na bodu mrazu. Nejspíš i proto, že oba pracují jako nájemní zabijáci, každý pro jinou organizaci a ani jeden z nich to o tom druhém neví. A když se to dozví, rozhodnou se rozchod řešit s pomocí velkorážních zbraní…

Ambice za kamerou

Smithovi se sice točili okolo rozchodu hlavních hrdinů, avšak právě na place tohoto filmu se Jolie zakoukala do Brada Pitta a on do ní. Stal se z nich nejsledovanější hollywoodský pár. Postupem času se jim narodily tři děti a další tři adoptovali. Jolie se začala věnovat charitativní činnosti, ale vedle rodiny a dobrých skutků jí zbylo i dost času na hraní. Role drsných žen ji pořád bavily, nevyhýbala se ovšem ani náročnějším projektům.



Angelina Jolie (45) Narodila se 4. června 1975 v Los Angeles.

Má za sebou tři manželství. Před Pittem byli jejími manželi herci Jonny Lee Miller a Billy Bob Thornton.

Dodnes sbírá nože. Ve čtrnácti letech se začala věnovat modelingu.

Její kmotrou je herečka Jacqueline Bissetová.

Ve skutečnosti je to blondýnka.

Zahrála si v originálním animáku podle slavného dobrodružného příběhu Beowulf, v Praze se proměnila v nekompromisní komiksovou hrdinku v akčním hitu Wanted a v thrilleru Salt jí šly po krku americká i ruská tajná služba. Zároveň zazářila ve vydařeném retro dramatu Clinta Eastwooda Výměna, kde hledala svého ztraceného syna, ale v roce 2010 se rozhodla dát si od herectví pauzu. Sice dabovala jednu z postav v animované trilogii Kung Fu Panda, především se však zaměřila na režii.

Od začátku ji lákaly velké lidské příběhy. Její debut V zemi krve a medu byl milostný příběh z války v Bosně, Nezlomný se zase točil okolo talentovaného běžce Louise Zamperiniho, jenž si během druhé světové války prožil peklo v japonském zajateckém táboře. V roce 2014 se pak vrátila k hraní, když si vyloženě užila temnou pohádku Zloba – Královna černé magie, a o rok později se spolu s Pittem sešla v komorním dramatu U moře, který i napsala a režírovala. Těm dvěma to už delší dobu neklapalo, a tak je příznačné, že jejich druhý společný film se točil okolo rozpadajícího se vztahu…

Zpátky k herectví

S Pittem už Jolie není a momentálně řeší rozvod a možná i proto začala v posledních letech víc pracovat. Kromě režie dramatu First They Killed My Father, jehož děj se odehrává v době, kdy v Kambodži vládli krutí Rudí Khmérové, i víc hraje. Před dvěma lety si zopakovala svou čarodějnici ve fantasy Zloba: Královna všeho zlého a letos ji uvidíme v thrilleru Kdo mi jde po krku, kde se představí jako žena, která se ocitne uprostřed souboje najatých vrahů a drsného horala snažícího se chránit důležitého svědka. Takže i kdybychom jí přáli, aby konečně našla opravdovou životní lásku, jsme rádi, že vedle hledání začíná být zase po letech víc vidět i před kamerou.