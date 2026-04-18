Nenechte si život utíkat mezi prsty. Jak se naučit být prostě tady a teď

Žijeme rychle, často na autopilota a s hlavou plnou myšlenek, které nám nedají vydechnout. Mindfulness neboli všímavost nabízí jednoduchý, ale účinný návrat k sobě. Učí nás zpomalit, být přítomní a znovu si všímat života, který nám mezitím nenápadně protéká mezi prsty – bez tlaku, bez hodnocení, s větší lehkostí.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Kolikrát denně jíme, aniž bychom cítili chuť jídla? Kolikrát posloucháme druhé, ale ve skutečnosti už v hlavě formulujeme odpověď? Všímavost, známá jako mindfulness, nás vrací do přítomného okamžiku. Ne proto, abychom zpomalili svět, ale abychom z něj přestali vypadávat.

V dnešní uspěchané době máme pocit, že musíme být neustále výkonní, dostupní a připravení reagovat. Přeskakujeme z úkolu na úkol, z myšlenky na myšlenku. Naše tělo je sice přítomné, ale mysl je o několik kroků napřed – v obavách, plánech nebo vzpomínkách. Přítomný okamžik, jediný skutečný, nám mezitím nenápadně uniká.

Návrat k podstatě

Mindfulness není módní výstřelek ani rychlá berlička na zvládání stresu. Má hluboké kořeny v buddhistické tradici a dnes je podložená vědeckými studiemi. Její podstata je jednoduchá, ale zároveň náročná – vědomě si všímat toho, co se děje právě teď. Bez hodnocení, bez kritiky, bez potřeby cokoliv okamžitě měnit.

Učí nás pozorovat myšlenky, emoce i tělesné pocity s odstupem. Díky tomu přestáváme reagovat zkratkovitě a získáváme prostor mezi podnětem a reakcí. Právě v tomto prostoru vzniká klid, rozvaha a schopnost rozhodovat se s čistou hlavou, nikoli pod vlivem silné emoce.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.