Být tady a teď
Metoda mindfulness je vědecky podloženou metodou, jejíž moderní základy položil v sedmdesátých letech americký biolog Jon Kabat-Zinn. V roce 1979 založil na Massachusettské univerzitě program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), který se zabývá redukcí stresu založenou na všímavosti.
Sám americký biolog definoval mindfulness jako „vědomé zaměřování pozornosti na přítomný okamžik, bez posuzování“. Svým učením otevřel nejen cestu k využití mindfulness v medicíně, psychologii a školství, ale nabídl techniku všímavosti široké veřejnosti jakožto nástroj k zachování si nadhledu v dnešním uspěchaném světě.
Jedním z největších mýtů o meditaci je, že by měla být vždy příjemná. Meditace může být příjemná a uvolňující, ale také nemusí. Naopak, pokud jsme v tichu a klidu sami ponecháni se svými myšlenkami, může pro nás být praxe opravdovou výzvou.
Mnoho z nás zná určitě pocit, kdy se namísto na přítomný okamžik soustředí na to, co bylo v minulosti nebo na to, co ho naopak čeká v budoucnosti. Technika všímavosti učí mimo jiné být tady a teď.
V dnešní době, kdy je multitasking a tlak na výkon braný jako klíč k úspěchu, se náš mozek naučil přeskakovat z myšlenky na myšlenku. Výsledkem může být únava, podrážděnost, špatný spánek a často taky pocit, že nám život protéká mezi prsty. Mindfulness není podle svého zakladatele magický způsob k tomu, aby všechny naše problémy zmizely. Je o tom, že nás už tolik neovládají.
K technice mindfulness mě, velkého odpůrce meditací, přivedly primárně problémy se spánkem. Pravidelné buzení kolem třetí hodiny ranní a přemílání si v hlavě, co je třeba další den udělat. To všechno smíchané s obavami o budoucnost vygradovalo tak, že jsem začala sahat po prášcích na spaní. Bylo mi jasné, že je na čase vyhledat pomoc.