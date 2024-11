Mladí Češi a Češky nejsou v práci šťastní. Nejvíc je trápí stres i úzkost

Část 1/5

Tři hlavní hodnoty

Podle lektorky, koučky a autorky knihy Štastný management Hany Salačové Svobodové, jsou důvody, proč by se lidé měli v práci cítit šťastní, hodně individuální. To, co nás dělá šťastnými, totiž vychází z našich osobních hodnot. Proto na štěstí v práci neexistuje univerzální návod.

„Pro někoho je nejdůležitější, že má jeho práce smysl. Jiný usiluje o uznání, zatímco pro dalšího jsou klíčové dobré vztahy s kolegy,“ dává lektorka příklady. Podle Salačové Svobodové výzkumy ukazují, že v práci souvisí pocity štěstí s naplňováním třech skupin hodnot: sociálních, rozvojových a psychologických.

Sociální hodnoty naplňujeme prostřednictvím vztahů, sounáležitosti a užitečnosti. Rozvojové hodnoty jsou spojeny s možností osobního růstu a příležitostí uplatňovat to, co již umíme a známe. A psychologické hodnoty souvisejí s naším pocitem bezpečí a spravedlnosti.