Postava, která dala naší tradici jméno, má reálný historický základ. Mikuláš je inspirován Nicholasem z Myry, biskupem žijícím ve 4. století v oblasti dnešního Turecka. Proslul svou hlubokou štědrostí a ochotou pomáhat chudým, často anonymně. Právě proto se jeho odkaz spojil s dárky a nadílkou.
I když svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosince, u nás a v dalších zemích střední Evropy se návštěvy konají v předvečer, tedy večer 5. prosince. Tento zvyk má historické kořeny: ve starém pojetí dne nový den začínal západem slunce, a tak den svátku začal už večer předtím.
Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice
Jak vznikla česká trojice Mikuláš, čert a anděl?
Tradice mikulášské nadílky má v českých zemích dlouhé kořeny, sahající podle některých zpráv až do středověku. Postavy čerta a anděla se do zvyku přidaly, aby vytvořily balanc a morální rámec nadílky:
- Mikuláš a anděl: Symbolizují dobro, spravedlnost a odměnu pro hodné děti.
- Čert: Znázorňuje symbolickou hrozbu, trest nebo varování pro ty, kteří se chovali zle.
Děti si tak připraví básničku či písničku a na oplátku dostávají sladkosti a ovoce. Pro ty, kteří neposlouchali, je připraven symbolický trest: brambora nebo kousek uhlí.
Jaké jsou tradice v zahraničí?
Zatímco Mikuláš (Saint Nicholas) se slaví v mnoha evropských zemích, jeho doprovod se výrazně liší.
|Země
|Mikulášův doprovod
|Charakteristika
|Česko a Slovensko
|Čert a Anděl
|Trojice s jasným morálním poselstvím.
|Nizozemsko a Belgie
|Sinterklaas a Zwarte Piet (Černý Petr)
|Děti večer nechávají boty před dveřmi, ve kterých ráno naleznou dárky. Postava Zwarte Piet (pomocník) je v posledních letech terčem kontroverze kvůli rasovým stereotypům.
|Alpské země (Rakousko, Bavorsko)
|Krampus
|Děsivá postava, často s rohy, řetězy a metlou. Často probíhají masové průvody (Krampuslauf), které jsou svou podobou daleko děsivější než český čert.
|Německo a Rakousko
|Christkind (Ježíšek)
|V některých oblastech přináší dárky na Vánoce Christkind, což oslavy Mikuláše zcela odsouvá.
Dnešní Mikuláš, čert a anděl: strašit, nebo nestrašit?
S rostoucí komercializací a globalizací Vánoc, stejně jako s vlivem zahraničních trendů, jako je například Santa Claus, se tradice mírně proměňuje, ale trojice Mikuláš, čert a anděl zůstává v Česku silnou tradicí.
Mikulášské nadílky se už neodehrávají jen doma. Často se pořádají ve školkách, školách, obchodních centrech nebo na náměstích jako součást adventního programu.
V posledních letech se ve veřejném prostoru rozvinula debata o roli čerta. Mnoho rodičů a organizací se snaží ubrat na strašení, pokud jsou v rodině citlivé děti, aby se z návštěvy nestalo trauma.
Terapeut Sáva Arabadžiev se s lidmi, které čerti v dětství nepřiměřeně vystrašili, setkává ve své poradně. Chodí k němu například pacient, který měl z čertů hrůzu i na konci základní školy.
„Když byl malý, byl na vesnické slavnosti. Lidé se trochu opili a tatínek pro legraci nechal chlapce čertem čapnout. Ten ho donesl k nějakému chlívku,“ popsal terapeut. Když pak chlapec chodil na základní školu a děti se převlékaly za čerty, dostával panické záchvaty, přestože věděl, že to jsou jeho kamarádi.
„Co způsobí, když vám řeknu, že vás odnese čert, a vy mi věříte? Budete se bát. A my chceme vychovávat děti pomocí strachu? To asi nechceme. Malé dítě se bojí, protože rodičům věří. To se vůbec nemá používat,“ vysvětlil psycholog Václav Mertin.
- Rodiče ustupují: Stále více moderních rodičů vnímá domov jako bezpečné místo. Mnozí volí pouze Mikuláše a anděla a čerta nechávají za dveřmi. Profesionální mikulášské skupiny potvrzují, že je rodiče předem žádají o omezení strašení.
- Vysvětlování versus věková bariéra: Rodiče často dětem s předstihem vysvětlují, že čert a Mikuláš jsou převlečení lidé. Zatímco starší děti a dospívající tuto informaci přijímají s nadhledem, u batolat a předškoláků v takzvané magické fázi myšlení to ne vždy funguje – ty naopak věří v reálnost bytostí a snášejí strašení nejhůře. V náručí u maminky, která se chová v přítomnosti čerta klidně, ale cítí pocit bezpečí.
- Pedagogové a psychologové upozorňují, že silné strašidelné zážitky, zejména vyhrožování odnesením, mohou u úzkostných dětí vyvolat trauma, narušit důvěru k rodičům a vést až k nočním můrám nebo potížím s usínáním.
Místo hrozeb je kladen větší důraz na hodnoty tradice – laskavost, odpuštění a štědrost, které symbolizují Mikuláš a anděl. Dnešní čert je v mnohém jiný než jeho postava z kronik: méně strašidelný a spíše jen symbolická připomínka toho, že každý by se měl chovat hezky.