Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit

Ivana Vaňkátová
  4:00
Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou dnešní názory na strašení dětí?
Fotogalerie4

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních postav v kostýmech. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Postava, která dala naší tradici jméno, má reálný historický základ. Mikuláš je inspirován Nicholasem z Myry, biskupem žijícím ve 4. století v oblasti dnešního Turecka. Proslul svou hlubokou štědrostí a ochotou pomáhat chudým, často anonymně. Právě proto se jeho odkaz spojil s dárky a nadílkou.

I když svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosince, u nás a v dalších zemích střední Evropy se návštěvy konají v předvečer, tedy večer 5. prosince. Tento zvyk má historické kořeny: ve starém pojetí dne nový den začínal západem slunce, a tak den svátku začal už večer předtím.

Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice

Jak vznikla česká trojice Mikuláš, čert a anděl?

Tradice mikulášské nadílky má v českých zemích dlouhé kořeny, sahající podle některých zpráv až do středověku. Postavy čerta a anděla se do zvyku přidaly, aby vytvořily balanc a morální rámec nadílky:

  • Mikuláš a anděl: Symbolizují dobro, spravedlnost a odměnu pro hodné děti.
  • Čert: Znázorňuje symbolickou hrozbu, trest nebo varování pro ty, kteří se chovali zle.

Děti si tak připraví básničku či písničku a na oplátku dostávají sladkosti a ovoce. Pro ty, kteří neposlouchali, je připraven symbolický trest: brambora nebo kousek uhlí.

Jaké jsou tradice v zahraničí?

Zatímco Mikuláš (Saint Nicholas) se slaví v mnoha evropských zemích, jeho doprovod se výrazně liší.

ZeměMikulášův doprovodCharakteristika
Česko a SlovenskoČert a AndělTrojice s jasným morálním poselstvím.
Nizozemsko a BelgieSinterklaas a Zwarte Piet (Černý Petr)Děti večer nechávají boty před dveřmi, ve kterých ráno naleznou dárky. Postava Zwarte Piet (pomocník) je v posledních letech terčem kontroverze kvůli rasovým stereotypům.
Alpské země (Rakousko, Bavorsko)KrampusDěsivá postava, často s rohy, řetězy a metlou. Často probíhají masové průvody (Krampuslauf), které jsou svou podobou daleko děsivější než český čert.
Německo a RakouskoChristkind (Ježíšek)V některých oblastech přináší dárky na Vánoce Christkind, což oslavy Mikuláše zcela odsouvá.

Dnešní Mikuláš, čert a anděl: strašit, nebo nestrašit?

S rostoucí komercializací a globalizací Vánoc, stejně jako s vlivem zahraničních trendů, jako je například Santa Claus, se tradice mírně proměňuje, ale trojice Mikuláš, čert a anděl zůstává v Česku silnou tradicí.

Mikulášské nadílky se už neodehrávají jen doma. Často se pořádají ve školkách, školách, obchodních centrech nebo na náměstích jako součást adventního programu.

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních...

V posledních letech se ve veřejném prostoru rozvinula debata o roli čerta. Mnoho rodičů a organizací se snaží ubrat na strašení, pokud jsou v rodině citlivé děti, aby se z návštěvy nestalo trauma.

Terapeut Sáva Arabadžiev se s lidmi, které čerti v dětství nepřiměřeně vystrašili, setkává ve své poradně. Chodí k němu například pacient, který měl z čertů hrůzu i na konci základní školy.

„Když byl malý, byl na vesnické slavnosti. Lidé se trochu opili a tatínek pro legraci nechal chlapce čertem čapnout. Ten ho donesl k nějakému chlívku,“ popsal terapeut. Když pak chlapec chodil na základní školu a děti se převlékaly za čerty, dostával panické záchvaty, přestože věděl, že to jsou jeho kamarádi.

„Co způsobí, když vám řeknu, že vás odnese čert, a vy mi věříte? Budete se bát. A my chceme vychovávat děti pomocí strachu? To asi nechceme. Malé dítě se bojí, protože rodičům věří. To se vůbec nemá používat,“ vysvětlil psycholog Václav Mertin.

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních...
  • Rodiče ustupují: Stále více moderních rodičů vnímá domov jako bezpečné místo. Mnozí volí pouze Mikuláše a anděla a čerta nechávají za dveřmi. Profesionální mikulášské skupiny potvrzují, že je rodiče předem žádají o omezení strašení.
  • Vysvětlování versus věková bariéra: Rodiče často dětem s předstihem vysvětlují, že čert a Mikuláš jsou převlečení lidé. Zatímco starší děti a dospívající tuto informaci přijímají s nadhledem, u batolat a předškoláků v takzvané magické fázi myšlení to ne vždy funguje – ty naopak věří v reálnost bytostí a snášejí strašení nejhůře. V náručí u maminky, která se chová v přítomnosti čerta klidně, ale cítí pocit bezpečí.
  • Pedagogové a psychologové upozorňují, že silné strašidelné zážitky, zejména vyhrožování odnesením, mohou u úzkostných dětí vyvolat trauma, narušit důvěru k rodičům a vést až k nočním můrám nebo potížím s usínáním.

Místo hrozeb je kladen větší důraz na hodnoty tradice – laskavost, odpuštění a štědrost, které symbolizují Mikuláš a anděl. Dnešní čert je v mnohém jiný než jeho postava z kronik: méně strašidelný a spíše jen symbolická připomínka toho, že každý by se měl chovat hezky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních...

Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou...

2. prosince 2025

Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států

Usha Vanceová a J. D. Vance během kampaně na Floridě (6. listopadu 2024)

Příběh Ushy Vance, úspěšné progresivní právničky, která se změnila v manželku republikánského politika stojící spolehlivě po boku svého muže, zatímco on haní imigranty i ženy, zároveň děsí i...

2. prosince 2025

I dospěláci si potřebují hrát. Uvolníte hlavu, povzbudíte mozek

Na výstavě Hry a hlavolamy si mohou návštěvníci celý den zkoušet hrát

V případě dětí se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Jenže úplně stejně to platí i pro jejich mámy, táty, babičky a dědy. Proč?

2. prosince 2025

Jak si užít vánoční dobroty bez výčitek. Jednoduché triky, které fungují

Adventní čas

Užívat si naplno všechny ty dobroty, které nás lákají v době adventu, ale nepřibrat ani deko? Zkuste to podle našich rad a uvidíte, že je to mnohem snadnější, než si myslíte.

2. prosince 2025

Čas zazářit. Oslňte na společenských akcích dokonalým outfitem

Tmavé kalhoty a průsvitná blůza s třpytivými proužky jsou recept na úspěch....

Společenská sezona začíná, připravte se na ni a pořiďte si do šatníku výrazné kousky, které se budou dobře kombinovat.

2. prosince 2025

Klid jako dárek. Blyštivé pozlátko trumfne jemné vnitřní pohlazení

ilustrační snímek

Kdyby Ježíšek naděloval opravdu to, co si lidé nejvíc přejí, nerozdával by parfémy ani chytré hodinky, ale porozumění. V době, kdy umíme během sekundy poslat zprávu na druhý konec světa, máme často...

2. prosince 2025

Čočka na kyselo s vejcem a slaninou

Čočka na kyselo s vejcem a slaninou
Recept

Střední

30 min

Rychlý a snadný pokrm pro milovníky luštěnin.

Doufám, že budu mít kliku a důchodu se nedočkám, říká architektka Jiřičná

Premium
Architektka Eva Jiřičná

Nikdy jsem netoužila po uznání a cenách, ale vždycky jsem svou práci dělala s láskou, říká architektka Eva Jiřičná. Návrhy jejích staveb sklízejí už po desetiletí úspěchy po celém světě, za svoji...

1. prosince 2025

Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily

Implantáty měla mít herečka za odměnu. Po letech s menším poprsím chtěla být...

Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...

1. prosince 2025  11:23

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

1. prosince 2025  8:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příběh Dominiky: Miluju ho, ale nemůžu žít s jeho kočkou. Jsem na ni alergická

Ilustrační snímek

Nikdy bych nevěřila, že mojí lásce bude někdy stát v cestě domácí zvíře. Už jsem zažila potíže kvůli bývalce i záškodnickou skorotchyni, ale kočičí problém jsem ještě neměla. Až teď. S přítelem jsem...

1. prosince 2025

Schovaná krása: spodní prádlo může být elegantní i pohodlné

Vysoké bokové kalhotky, cena 279 Kč

Aktuální trendy ve spodním prádle zahrnují zemité a hřejivé barvy, nadčasové a elegantní materiály a také kombinaci elegance a pohodlí.

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.