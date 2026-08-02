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Mikronevěra ničí vztahy. Kdy jsou tajné zprávy horší než sex s cizími

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nevěra už dávno není jen o „zakázaném sexu“. Spousta Čechů přiznává, že své polovičky podvádí prostřednictvím „tajných zpráv“, nevyžádaných lajků a pozornosti na sociálních sítích.

Láska, a stejně tak i nevěra, za poslední desítky let prochází velkou proměnou. Zatímco naše babičky a dědečkové si museli své štěstí v lásce často doslova vybojovat, dnešní seznamování se odehrává tak lehce, jako když kupujete rohlík v sámošce.

„A to je ten problém. V dnešní době vztahy drží na vratkých základech. Jakmile se něco pokazí, hned se mluví o rozchodu nebo se hledají zadní vrátka. Stačí pár kliknutí na mobilu,“ říká padesátiletá čtenářka Irena, která zjistila, že ji manžel tajně podvádí.

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Irena je třiadvacet let vdaná a má se svým mužem dvě dospělé děti. Dlouhá léta žila v domnění, že mají spokojené manželství, až jednou narazila na zprávu v manželově mobilu.

„Můj muž byl právě ve sprše a začal mu pípat telefon. Nedalo mi to a podívala jsem se, kdo mu o víkendu tak zuřivě píše. Na displeji jsem viděla facebookový chat a zprávy od nějaké ženy. Bylo to takové to žertovné flirtování – nic osobního, ale stejně ve mně zatrnulo. Nechápala jsem, proč má zapotřebí takhle špičkovat s jinou ženou,“ vypráví Irena.

Když čtenářka později na svého manžela udeřila, jenom se jí vysmál, že o nic nejde, že dotyčnou paní ani neviděl, natož aby s ní něco měl.

Jen nevinný flirt

Podobných případů, jako je ten Irenin, se objevuje v dnešní době spousta… Psychologové ovšem varují, že tyto rádoby nevinné kontakty naleptávají důvěru ve vztahu, a pokud přetrvávají, můžou ho dokonce zničit.

Fenomén mikronevěry se rozmohl společně s příchodem sociálních sítí, mobilních telefonů a internetu. Na první pohled jde vlastně o hlouposti, třeba lajkování cizích fotek na sociálních sítích, dopisování si s opačným pohlavím nebo zamlčení partnerského vztahu v online světě. Většina podvádějících své chování omlouvá tím, že je to čistě jen odreagování, nic víc…

Odchýlení emocí

Samozřejmě, že většina vztahů se prožívá „v realitě“ a online prostor působí jako šedá zóna snů a fantazie. Nicméně podle odborníků má i tak velkou váhu. Není totiž tajemstvím, že většina lidí se na internetu více uvolní a hlouběji prožívá své emoce.

  • Mikronevěra se nemusí odehrávat pouze na sociálních sítích, ale i v běžném životě.
  • Stačí, když se partner navenek chová jako nezadaný, například záměrně nenosí snubní prstýnek, flirtuje a používá dvojsmyslné narážky nebo vyhledává dlouhý oční kontakt.
  • Mikronevěrou jsou i „tajná kafíčka“ s opačným pohlavím, o kterých protějšek neví.

Ať už jde o vzrušení, touhu, sexuální fantazii nebo pocit uspokojení, že zájem opačného pohlaví o dotyčného stále trvá… Záludností celé mikronevěry je, že zatímco probíhá ve fiktivním prostředí, vyvolává skutečné emoce, které můžou zničit vztah v realitě.

Věčné napětí a pochyby

Přestože v mikronevěře není žádný fyzický kontakt, zásadně ovlivňuje emoce jedince. A ty jsou základem každého vztahu. Když dotyčný (nebo dotyčná) začne věnovat více pozornosti virtuálním kontaktům v online prostoru, nebude mít potřebu citově „živit“ skutečný vztah. A ten se dříve nebo později ocitne v krizi.

Naše čtenářka Irena s tím souhlasí a dodává, že od té doby, co našla manželovy facebookové konverzace, mu už tolik nevěří: „Jistě, jsme dospělí lidé a máme rodinu, takže se kvůli tomu rozvádět nebudeme. Ale stejně mám pocit, že pro něj nejsem dost dobrá, když se musí dívat vedle... Manžel se dušuje, že to byla jen epizoda, ale já mu už nevěřím. Občas to na mě padne a zkontroluju jeho facebookový profil: Kolik má sledujících a zda tam není nějaká žena. Je to ponižující a vyčerpávající. Nevím, co budu dělat dál.“

Dopaminový efekt

Podle tvůrců francouzského dokumentu Dopamin: Jak aplikace klamou náš mozek (z roku 2023) je mikronevěra stejně nebezpečná jako hra na výherních automatech.

Každý lajk na fotku nebo příspěvek, který přichází zvenčí, uvolňuje v mozku hormon dopamin, který vyvolává pocit vzrušení, radosti a uspokojení. A protože jde o příjemnou emoci, člověk ji chce zažívat co nejčastěji.

Proto tolik lidí vytváří různé (často i zbytečné) příspěvky na sociální sítě a čeká na svou „odměnu“. A je úplně jedno, odkud přichází. Kvantum pochval a lajků opačného pohlaví na sociálních sítích se tak časem stává důležitější nežli skutečná pochvala od partnera z masa a kostí.

Telefon jako „tajný sejf“

Podle expertů na duši tkví ničivá síla mikronevěry v její zdánlivé nevinnosti. Samotný lajk, několik „kamarádských vět“ nebo obdivný komentář k fotce přece nemusí znamenat nic velkého. Problém ale nastává v momentě, kdy se partner (nebo partnerka) začnou chovat tajnůstkářstky, tráví hodiny na sociálních sítích a doslova svůj mobil nedají z ruky.

Typickým varovným signálem, že se „něco děje“, je také rychlé mazání zpráv a vypínání mobilního telefonu v momentě, když se blíží „oficiální partner“. Že je to u vás doma teď na denním pořádku? Zbystřete!

Kdy je dobré dát šanci

Pokud jste svému partnerovi přišli na mikronevěru (stejně jako třeba zmiňovaná paní Irena), měli byste si se svým protějškem nejprve o věci v klidu promluvit. Odborníci doporučují pohovořit si o pocitech, které tato událost ve vašem vztahu vyvolala, a také o tom, co všechno způsobily. Zároveň je důležité, abyste si určili, co pro vás nevěra znamená a jaká pravidla byste měli ve vztahu dodržovat, aby vám bylo spolu dobře.

Zatnu zuby a nevěra není. V tolyamorii žije v Česku stále více párů

Chcete-li ve vztahu dál pokračovat, musíte se navzájem ujistit, že podobná situace se už v budoucnu nebude opakovat.

Lajky versus láska

Bohužel ne vždycky se mikronevěru podaří vymýtit. Závislost na pozornosti druhých může často převážit nad každodenností a stereotypem vztahu. Pokud partner svoje chování na sociálních sítích zlehčuje a nemíní s tím přestat, je nejlepší od něj odejít.

Ušetříte si tím nervy, ale i citové provizorium, které vás nutí být neustále na pozoru, jestli se náhodou neobjeví „nějaká lepší“. Zasloužíte si vztah, kde se budete cítit milovaní, obdivovaní a v bezpečí.

Kdo to prožil na vlastní kůži?

  • MEGAN FOX A MACHINE GUN KELLY: Herečka v roce 2023 vyvolala spekulace o rozchodu, když ze svého Instagramu smazala všechny fotky se snoubencem Machine Gun Kellym. Důvodem byla údajně mikronevěra, zprávy s jinými ženami, které našla ve zpěvákově telefonu. Pár sice krizi nakonec ustál, ale na čas se ze sociálních sítí raději stáhl.
Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...
  • ELIZABETH CHAMBERS A ARMIE HAMMER: Manželé spolu žili spokojeně deset roků a vychovávali dvě děti. Před pár lety však sociální síť Instagram obvinila herce z toho, že náhodným ženám posílal zprávy s nevhodným sexuálním obsahem. Jejich intenzita byla natolik silná, že spousta „dopisovatelek“ celebritu obvinila z násilného chování. Tento incident nakonec vygradoval rozvodem a rozpadem rodiny.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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