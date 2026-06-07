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Vysmát se předsudkům. Výzva na TikToku sází na směs ironie a mikrofeminismu

Natálie Veselá
Termín mikrofeminismus se zejména na sociálních sítích skloňuje už nějaký ten pátek. Označuje drobné každodenní chování, kterým lidé nenápadně zpochybňují tradiční genderové stereotypy nebo nerovnosti. Tato praxe není míněna úplně vážně, nicméně upozorňuje na mnoho sexistických stereotypů zabudovaných do každodenního života.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Řekněte mi svůj nejšílenější způsob, jakým praktikujete mikrofeminismus.“ Když Tori Dunlapová, finanční koučka, autorka a moderátorka podcastu ze Seattlu loni zveřejnila na TikToku výzvu pro svých 2,4 milionu sledujících, sešla se jí v komentářích slušná sbírka inspirace.

Ona sama, když píše e-mail heterosexuálnímu páru, uvádí v oslovení jako první vždy jméno ženy. Když se její kamarádka vdala, počkala s aktualizací jejího příjmení v kontaktech na telefonu, až když dotyčná obdržela nové doklady. Označuje to za „malé kroky za rovnost žen, které podporují věc, ve kterou věříte, namísto velkých gest a demonstrací.“

Dámy a synové dam

Téměř 13 tisíc komentujících uvádělo na její pokyn další příklady mikrofeminismu: Začínat pracovní prezentace slovy: „Dobrý den dámy a synové dam.“ Když muži mluví o sportu, automaticky předpokládat, že jde o ženský sport. Místo „díky bohu“ používat sousloví „díky bohyni“.

Předpokládat, že drink s třešničkou a deštníčkem si objednal muž. Cestou na toaletu neskrývat menstruační pomůcky jen proto, aby je nikdo neviděl. Ptát se spolužáků svých dětí ve školce, co dnes bude táta vařit, a pak se tvářit překvapeně, že vaří máma.

Malé činy mohou přinést velkou změnu. Praktikujete mikrofeminismus i vy?

„Jako servírka dávám vždy ženě větší nebo hezčí porci,“ uvedla další komentující. A další pokračovala: „Když nevím pohlaví zvířete, automaticky o něm mluvím jako o samici.“ Jiná sdělila, že mužům ve sportovních dresech říká: „Líbí se mi tvůj kostým.“

„Když otec v ordinaci nezná alergie svých dětí ani jejich rodná čísla, neví, zda a na co jsou očkovány nebo kolik váží a měří, nezlehčuji to shovívavým úsměvem, ale vrhám na něj pohrdavé pohledy, kterých by se ve stejné situaci dostalo matce,“ přiznala se třeba lékařka z pohotovosti.

Proti každodennímu sexismu

Pojem „mikrofeminismus“ připomíná koncept „mikroagresí“, tedy každodenních projevů předsudků založených na rase, pohlaví, sexuální orientaci nebo zdravotním postižení: například když vedoucí obchodu sleduje zákazníky tmavé pleti v domnění, že budou krást, nebo když rodič svému dítěti po coming outu řekne, že je to „jen fáze“.

Mikrofeminismy se snaží čelit tomu, co Andrea Pressová, profesorka sociologie a mediálních studií na University of Virginia, označuje jako „každodenní sexismus“, a to tím, že převracejí očekávané genderové role. V roce 2021 vyšla o tomto tématu kniha, jejíž je spoluautorkou.

Tradiční manželka se vrací. Trend TikToku velebí ženy u plotny a dětí

Na stejnou absurditu upozorňuje i facebookový profil Man Who Has It All. Ten se například ptá, jestli mohou být muži dobří v programovaní, zda existují vtipní mužští komici nebo jak vysvětlit manželce, že musí děti v létě natírat opalovacím krémem.

Prohlašuje, že muže s krátkými vlasy ženy všeobecně neshledávají atraktivními, že mužské mozky jsou předurčeny k péči o malé děti nebo klade řečnickou otázku: „Jak by asi vypadal svět, ve kterém by muži odmítali dělat domácí práce?“ Odpovědět si jistě zvládneme každá sama…

Malé kroky s velkým dopadem

„Ženy neustále zažívají všechny tyto předpoklady, které jsou neuvěřitelně sexistické, ale my je tak nějak přijímáme: že ženy budou vařit večeři, nebo když se matek malých dětí někdo ptá: ‚Ty pracuješ?‘, zatímco u otců se automaticky předpokládá, že pracují,“ píše Andrea Pressová. „Mikrofeminismus je důkazem toho, že si ženy v současném prostředí víc uvědomují ty každodenní projevy sexismu, které naše kultura v podstatě zabudovala do zdravého rozumu a běžného života.“

Jde o malé soukromé revolty žen v časech antifeministické a trad wives rétoriky, která skrz extrémní pravici usiluje o systematické oslabování reprodukčních a občanských práv i širší kulturní posun směrem k misogynii, vedený představiteli takzvané manosféry.

Na tomto pozadí se debata o mikrofeminismu podle Tori Dunlapové mění v opravdu zajímavý mikrokosmos toho, co dnes znamená být feministkou. „Tyto malé kroky jsou způsoby, jak můžeme přispět k vlastní rovnoprávnosti a rovnosti,“ vysvětluje.

Vyjadřujete také své názory prostřednictvím mikrofeminismu?

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