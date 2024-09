Mám pocit, že transgendery u nás vyrábíme, varuje fotografka Adlerová

Co je podle vás na současné situaci špatně a proč by se nemělo s řešením spěchat?

Protože jde mnohdy o určitou nákazu ze sociálních sítí, které mladí lidé mohou snadno podlehnout v naději, že jim to pomůže dostat se z psychické nepohody. Podle odborníků neexistuje objektivní vyšetření, které by odlišilo vzácnou pravou transsexualitu od emoční nestability. Přitom zahraniční prameny uvádějí, že pravých trans lidí je v populaci jen půl procenta. Čili pod touto diagnózou se často schovají jiné duševní těžkosti.

Zastávám názor, že existují jen dvě pohlaví a nebinarita je kulturní konstrukt.