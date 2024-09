Zkrácené úvazky jsou ve světě běžné, Česko je anomálie, říká psycholožka

Philip Morris si stanovil cíl mít ve vysokých manažerských pozicích zastoupené určité procento žen. Jak se vám to daří naplňovat? Česko se totiž v obsazování žen do vedení řadí v rámci Evropské unie až mezi jedny z posledních zemí. V průměru jich vedoucí pozice zastává necelá čtvrtina.

Náš cíl je mít v manažerských pozicích čtyřicet procent žen a to se nám daří naplňovat. Vždy ale vybíráme nejlepšího možného kandidáta, určitě tedy v přijímacích řízeních muže nediskriminujeme. Faktem ale je, že polovina populace a šedesát procent vysokoškoláků jsou ženy. Takže určitě nedává smysl, aby sto procent manažerů byli muži.

Manžel pracoval ve vědecké profesi a bylo mu řečeno, že pokud odejde na rodičovskou dovolenou, už ve svém oboru nikdy nenajde práci. Diskriminaci nezažívají jenom ženy.