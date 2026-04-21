Dostala jste tlačítkový telefon, který jste si prý přála?
Zatím stále hledám takový model, který by mi umožnil nepřekopat úplně můj životní styl. Jsem realistka a jsem prakticky pořád v pohybu – mám dvě děti, často cestuji, k tomu pracuji. To, že například nebudu mít přístup k pracovním emailům, je změna, kterou je třeba pečlivě naplánovat.
Neumím si představit, že dospělý v produktivním věku nemá v dnešní době chytrý mobil. Jde to vůbec?
Já se hodně připravuju, aby to nebyl náraz do zdi. Vím, že spousta lidí na rychlém přechodu na tlačítkový telefon pohořela, nezvládli to ani dva dny, a tomu se chci vyhnout. Smartphone má spoustu negativ, ale i mnoho užitečných funkcí, což jsou třeba mapy, navigace, pracovní zprávy, přehrávání hudby a objevování nového. Nejde jen o to, že nebudu používat telefon pro zábavu, to by mi až tak nevadilo, ale zjišťuji třeba, jak budu poukazovat bankovní platby. Nejsem si jistá, že to u mojí banky jde. Myslím, že dobrou alternativou k tlačítkovému telefonu je, že člověk smaže ze smartphonu všechny aplikace, na nichž marní čas.
Dát ve škole mobil do tašky nestačí, pokušení je příliš silné. Jako nejfunkčnější řešení se ukazují uzamykatelné boxy.