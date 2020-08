Hlídejte svá prsa bez ohledu na mamograf, říká herečka Michaela Kuklová

Jednou jste řekla, že berete život tak, jak přichází. Jak si to mám vysvětlovat?

Přišla chvíle, kdy jsem si uvědomila, že dneska ještě můžu všechno, ale zítra už to tak být nemusí. Asi jako na každého na mě dolehla pomíjivost života… Ne v tom smyslu, že bych tu třeba zítra už nemusela být, ale že by mohlo přijít něco, co by mohlo omezit kvalitu života. Člověk už si to uvědomuje od třiceti čtyřiceti let, ale dlouho trvá, než mu to skutečně dojde a přijme to za vlastní.