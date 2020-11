Inspiraci sbírám venku, lockdown je pro mě peklo, říká autorka detektivek

Jak se vám píše v době covidových opatření?

Špatně. Oni si totiž všichni myslí, že spisovatel prostě jen dřepí zavřený doma a píše, tudíž mu může být jedno, že se nikam nedostane. Jenže já sbírám inspiraci venku – tím, že pozoruju lidi a mluvím s nimi, anebo jsem v přírodě a vymýšlím zápletky. Nejlíp mi naskakujou nápady, když se pohybuju, což je nejspíš výsledek okysličení mozku. Jakmile se zastavím, nevymyslím už vůbec nic nového. Když tedy sedám k počítači, musím už přesně vědět, co budu psát, a vlastně jenom splním to, co mám rozmyšlené. Takže lockdown ve smyslu „nesmíte vylézt z domu“ je pro mě peklo. Pokud by nastal, nejspíš bych se v tu dobu ani nepokoušela psát, výsledek by nebyl dobrý.

„Utrácej za zážitky, ne za věci“ a „Co si o nás myslí ostatní, to je jejich problém“, radila mi máma do života.