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Mí buldočci žerou kaviár. Za úspěchem hoteliérky Sacher stojí žerty i salónky

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Anna Sacher se svým psem na snímku z roku 1930 | foto: ullstein bildČTK

Pavla Apostolaki
  18:00
Svému impériu vládla s nezaměnitelnou rázností a mezi prsty často svírala oblíbený doutník. Anna Sacher se dokázala prosadit v ryze mužském světě a vybudovala z Hotelu Sacher legendu, která v diskrétnosti a luxusu konkurovala i císařskému dvoru.

Dcera řezníka Johanna Fuchse a jeho manželky Franciscy, Anna, se narodila 2. ledna 1859 ve Vídni. Společně s pěti sourozenci vyrůstala v městské čtvrti Leopoldstadt, kde chodila do školy a pomáhala v řeznictví svého otce v ulici Taborstrasse. V sedmnácti letech už byla znalkyní oboru. Dobré maso dokázala vybrat na první pohled a znala tajemství nejlepších receptů na jeho úpravu.

Pevnou rukou vládla nejen zaměstnancům, ale i svým hostům. Za výtržnické chování napomenula samotného rakouského arcivévodu.

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Mí buldočci žerou kaviár. Za úspěchem hoteliérky Sacher stojí žerty i salónky

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Anna Sacher se svým psem na snímku z roku 1930

Svému impériu vládla s nezaměnitelnou rázností a mezi prsty často svírala oblíbený doutník. Anna Sacher se dokázala prosadit v ryze mužském světě a vybudovala z Hotelu Sacher legendu, která v...

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