Dcera řezníka Johanna Fuchse a jeho manželky Franciscy, Anna, se narodila 2. ledna 1859 ve Vídni. Společně s pěti sourozenci vyrůstala v městské čtvrti Leopoldstadt, kde chodila do školy a pomáhala v řeznictví svého otce v ulici Taborstrasse. V sedmnácti letech už byla znalkyní oboru. Dobré maso dokázala vybrat na první pohled a znala tajemství nejlepších receptů na jeho úpravu.
Pevnou rukou vládla nejen zaměstnancům, ale i svým hostům. Za výtržnické chování napomenula samotného rakouského arcivévodu.