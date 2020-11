Nepropadejte panice. Pomůže, když se zastavíte a pohlédnete strachu do očí

Ochromená

Úzkost či obava je emoce, která je tady s námi již od pradávna. Během pocitu strachu se lidském těle začne odehrávat složitý mechanismus. Organismus dává různými způsoby mozku povel k pomyslnému útěku do úkrytu, kde nic nehrozí. S obavami jsou spojené i další potíže, jako je například bolení břicha, zvýšená srdeční činnost, rychlejší dech, pocení, třes a podobně.

Někdy ataka strachu dojde až tak daleko, že dotyčný zcela vypne. Není schopen racionálního uvažování a neví, co si počít. Právě tento vzorec je k vidění třeba u člověka, v jehož okolí někdo blízký zkolabuje, má těžký úraz nebo potřebuje rychlou lékařskou pomoc, která ovšem není na blízku. Dostaví se hysterie či nelogické chování, což je špatně. V tomto směru je opravdu potřeba zachovat rozum a alespoň částečně chladnou hlavu.

Tip: Jestli se někdy ocitnete v situaci, jež vás dostane do úzkých a nebudete vědět co dále, nepropadejte panice. Mohlo by se totiž stát, že se sesypete. Ano, lehko se to řekne a hůře dělá, nicméně pokuste se popřít všechny přicházející emoce. Jednejte na bázi robota. Možná vám následující minuty budou připadat jako věčnost, ale později procitnete. Budete na sebe pyšná, jak jste nelehkou zkoušku ustála. V budoucnu budete případné obdobné problémy řešit s větším klidem a odstupem.