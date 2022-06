Složité vztahy dětí s rodiči. Mentální koučka radí, jak zlepšit komunikaci

Rodiče... Ti, kteří nám dali život. Ti, kterým jsme za mnohé vděční. Ti, kteří nám dali mnoho darů, nekonečno lásky a také uštědřili mnoho lekcí. Ale také možná ti, kteří nám v našich očích ublížili, a my nejsme s to se s tím vyrovnat. „Ve své praxi se často setkávám s příběhy dnes dospělých dětí, které si z dětství nesou vzpomínky, zážitky, někdy i pouhá slova, jež je dodnes velmi ovlivňují. Popřípadě se dostávají se svými rodiči do nepříjemných situací, s nimiž si nevědí rady. Netuší, jak je řešit, jak se k nim postavit, aniž by rodičům ublížili a zároveň zůstali sami sebou,“ říká renomovaná koučka Helena Theunissen (Helenatheunissen.cz), která se tyto rány na duši snaží zatmelovat.

Užijme si každý nedělní oběd, kdy nás rodiče rozčílí svým politickým názorem nebo komentářem na to, jak se podle nich máme chovat. Jednoho dne tady nebudou.