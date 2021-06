Hurá, dostala jsem to. Menstruace bez tabu a předsudků je oslavou ženství

Dostaly jsme „to“, máme „krámy“, přijela „teta z Ameriky“ apod. Prostě mlžíme. Tvůrci reklam na tampony a vložky se slovu menstruace ve spotech doslova vyhýbají. Pamatujete si reklamu na vložky Always? Aby nám předvedli jejich savost, vylévali na ně modrou tekutinu. Modrou!



Zkuste si vzpomenout, kolik jste viděla filmů či seriálů, kde se o menstruaci normálně mluvilo. Jeden díl seriálu Step by Step, jeden Beverly Hills 90210, film s Macaulayem Culkinem Moje první láska… no možná jich bylo ještě pár.



Surové bitky s dokonale napodobenou krví, sex, mrtvoly či useknuté končetiny vídáme ve filmech běžně, ale menstruující ženu bychom nenašly. Prostě se to nehodí, je to nechutné, příliš intimní.



Přitom čas, který s menstruací za celý život prožijeme, je delší než doba strávená sexem nebo těhotenstvím (tedy u většiny z nás). Stejné pozornosti se jí však ani zdaleka nedostává.



Muži a menstruace

Tak schválně, která z vás přišla za svým otcem a svěřila se mu, že dostala první menstruaci? Možná ani jedna. Naopak, cítily jsme se velmi trapně, když se to dozvěděl od mamky. Zřejmě jen málokterá z nás by svého otce poprosila, aby jí v obchodě koupil tampony. Vždyť míváme problém požádat o to i svého muže či přítele!

Žijí mezi námi tisíce žen, které si nikdy neměnily vložku před svým partnerem. Prostě máme v hlavě blok. Muži mají o našem cyklu dost zkreslené informace a mnozí ani přesně nevědí, oč v těch dnech v našem těle jde. Že odchází z těla neoplodněné vajíčko a stélka dělohy.



„Jak můžeš věřit někomu, kdo každý měsíc čtyři dny krvácí a stále žije?“ Tak zní známý vtip, který si muži s oblibou vykládají. Spousta chlapů žije s názorem, že jsme v těch dnech hysterické, nekompetentní, nemocné…

Odkud se to všechno vzalo?

Vše, co vylučujeme ze svého těla, považujeme za špinavé a nechutné – sliny, moč, fekálie atd. Krev z infuze špinavá není. Ale ta, která projde našimi pohlavními orgány, ano. V žádném případě nejde o stereotyp naší doby; kořeny nenávisti k menstruaci sahají k počátkům křesťanství.

V Bibli je několikrát zmíněno, že je žena ve dnech, kdy menstruuje, nečistá. Jde dokonce o jeden z trestů, který Eva dostala za svůj hřích. V naší tradiční kultuře se na ženu vztahovalo množství trestů a zákazů, které se mužů netýkaly.

Na jednu stranu symbolizovala menstruace plodnost, která je jednou z nejvzácnějších „vlastností“. Dají se najít zmínky o tom, že se kapky menstruační krve používaly při milostné magii a přimíchávaly se do „nápojů lásky“.

Menstruační krev byla údajně používána i jako ingredience při výrobě kosmetiky – působí prý proti pihám a akné. Na druhou stranu však byla menstruující žena považovaná za nečistou, protože menstruační krev vychází z genitálií, tedy z hanebného místa. Skutečnost, že stejnou cestou přicházejí na svět děti, zůstává jaksi přehlížena…



Existovaly názory že práce vykonaná ženou během menses není dost efektivní, bylo doporučováno, aby se radši držela v pozadí. Žena během menstruace nesměla péct a míchat těsto, protože lidé věřili, že by nevykynulo.

Nesměla vařit, a dokonce ani pracovat na zahradě, protože během těchto dní není plodná a nebyla by plodná ani její půda. Objevily se i případy nepovolení zpovědi v kostele a hojně rozšířený byl zákaz sexuálního styku s menstruující ženou.



Menstruace na Instagramu

Během menstruace jsme se vždy snažily normálně fungovat. I když nám bylo zle nebo nás sužovaly křeče, daly jsme si tabletku a šup do práce nebo i do fitka. Jako by bolest neexistovala, jako by nám tělo jejím prostřednictvím nedávalo najevo, že si potřebuje aspoň den dva trochu oddychnout.

Své maminky jsme nikdy neviděly během jejich dní lenošit, většinou jsme ani netušily, že je právě mají. Vymyslely si, že je bolí hlava, málokterá přiznala, že si jde na chvíli lehnout, protože má menstruaci.

V reklamách vystupují ženy během menstruace vždycky v bílých přiléhavých džínách, jak si užívají na diskotéce – dají si tampon a menstruace jako mávnutím kouzelného proutku přestane existovat. Některé ženy dokonce cíleně volí antikoncepci, při které se délka krvácení zkrátí na minimum, anebo dokonce vymizí úplně.



V poslední době se však vše začíná pomalu měnit a vypadá to, že jsme na začátku cesty k překonání středověkých názorů a stereotypů. Před pár lety spustila britská aktivistka Amika Georgeová vlnu boje proti menstruační chudobě.

Jde o to, že pro některé chudší rodiny jsou menstruační pomůcky tak drahé, že si děvčata musejí tampony či vložky šetřit a také přemýšlet, jak často si je vymění. Kampaň #freeperiods dokázala britskou vládu přinutit, aby děvčatům poskytla ve školách zdarma přístup k hygienickým potřebám.

V některých lepších restauracích a nočních klubech jsou už i u nás na toaletách k dispozici tampony, které si v případě nečekané potřeby může žena vzít. Jsou to malé krůčky k tomu, abychom začaly svůj cyklus vnímat jinak. Zmiňovaná kampaň má své pokračování ve #FreePeriodStories, která téma odtajňuje sdělováním zážitků děvčat a žen s menstruací.

Kdo boří mýty u nás?

Za zhlédnutí určitě stojí instagramový profil @bagniari mladé slovenské antropoložky Kataríny Baniariové, která se snaží moderní formou šířit informace o ženském těle, zdraví a cyklu. Podobný je i český projekt @peaches.cz, „bojující za větší informovanost a lepší orientaci ve světě pod sukní“.



Jde o iniciativu dvou mladých žen, které se snaží odtabuizovat mnohá témata týkající se plodnosti, sexu během menstruace či vzhledu našich genitálií.



Slovenská režisérka Diana Fabiánová natočila v roce 2009 dokument s názvem Měsíc v nás, který je svěžím a laskavým pohledem na téma menstruace. Zabývá se i duchovní stránkou cyklu, o které spousta z nás ví stále pramálo, respektive se tyto části ženství snažíme buď umlčet, nebo ignorovat.

Podívejte se na film i se svou dcerou a naučte ji, co nás nikdo neučil. Že menstruace je normální a zdravá a tělo nám jejím prostřednictvím dokáže všelicos povědět.