U každé ženy probíhá menopauza jinak a přichází v jiném věku (průměrný věk jejího nástupu je 51 let), ale je to něco, čím si projde každá žena. Dost bylo stigmat kolem ženského stárnutí a dost bylo tabu kolem menopauzy — je na čase o tom začít mluvit otevřeně.
|
Přechod je jako bouře. Přináší energii, čistí, provětrává, říká terapeutka
A mnoho vlivných žen ve veřejném prostoru to už roky dělá: celebrity jako Salma Hayeková, Emma Thompsonová nebo Gillian Andersonová sdílejí své zkušenosti s menopauzou a povzbuzují ostatní ženy, aby se nebály mluvit taky.
A přesně s tím samým cílem vyhlásila na 18. říjen Světový den menopauzy Mezinárodní společnost pro menopauzu – International Menopause Society (IMS).
Přečtěte si osobní postřehy slavných dam, které mají s menopauzou osobní zkušenosti.