Možná jste zaznamenala podcast „menopauza.“ s motem: Když už nezabírá kolagen, musí nastoupit humor. V jednom dílu si moderátorka Eva Decastelo stěžuje, že poslední roky nejenom zapomíná, co chtěla říct, ale kolikrát použije slovo, které s tím původním nemá vůbec nic společného.
Nejde o záměnu typu holínky/hodinky, místo „holínky“ řekne třeba „pračka“. Její děti prý už na ni hledí jako na slabomyslnou. Taky se kvůli paměti hodně naběhá: „Možná jste si všimli, že mám poměrně dobrou postavu – tak to je díky tomu, že nachodím v baráku spoustu schodů. Nahoře v ložnici si řeknu, že pro něco skočím dolů do kuchyně. Dojdu tam a vůbec netuším, proč jsem tam, kurňa, šla. Takže se musím vrátit nahoru do ložnice v domnění, že mi to naskočí. Nenaskočí. Mám prostě vymázlo – mozková mlha.“
Anglicky se tomuhle jevu říká brain fog. Objevuje se například při vyčerpání, nedostatku spánku, dlouhodobém stresu či úzkosti, infekci, po některých lécích... A taky při hormonálních změnách – no a právě tahle menopauzální verze dokáže ženy svým turboefektem vystrašit.
Na Západě panuje obecné přesvědčení, že nám menopauza něco bere, ale zapomíná se dodat, že nám zároveň přináší i nové dary. A jedním z nich je něco, po čem každý touží, ale málokdo toho opravdu dosáhne.