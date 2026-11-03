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Mozková mlha. Proč se v menopauze zhoršuje soustředění i paměť a kdy zasáhnout

Lenka Brož
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nedaří se vám soustředit se na úkoly, které jste dřív zvládala levou zadní. Zapomínáte jména. Hledáte slova a taky klíče. Snažíte se tyhle momenty zlehčovat, děláte si srandu, že vám s věkem „měkne mozek“. Ale stejně vás to děsí. Proč se menopauzální mlha objevuje a co proti ní může pomoct?

Možná jste zaznamenala podcast „menopauza.“ s motem: Když už nezabírá kolagen, musí nastoupit humor. V jednom dílu si moderátorka Eva Decastelo stěžuje, že poslední roky nejenom zapomíná, co chtěla říct, ale kolikrát použije slovo, které s tím původním nemá vůbec nic společného.

Nejde o záměnu typu holínky/hodinky, místo „holínky“ řekne třeba „pračka“. Její děti prý už na ni hledí jako na slabomyslnou. Taky se kvůli paměti hodně naběhá: „Možná jste si všimli, že mám poměrně dobrou postavu – tak to je díky tomu, že nachodím v baráku spoustu schodů. Nahoře v ložnici si řeknu, že pro něco skočím dolů do kuchyně. Dojdu tam a vůbec netuším, proč jsem tam, kurňa, šla. Takže se musím vrátit nahoru do ložnice v domnění, že mi to naskočí. Nenaskočí. Mám prostě vymázlo – mozková mlha.“

Anglicky se tomuhle jevu říká brain fog. Objevuje se například při vyčerpání, nedostatku spánku, dlouhodobém stresu či úzkosti, infekci, po některých lécích... A taky při hormonálních změnách – no a právě tahle menopauzální verze dokáže ženy svým turboefektem vystrašit.

Na Západě panuje obecné přesvědčení, že nám menopauza něco bere, ale zapomíná se dodat, že nám zároveň přináší i nové dary. A jedním z nich je něco, po čem každý touží, ale málokdo toho opravdu dosáhne.

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