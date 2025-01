Skrytá poselství, odtažitost i vztek. Řeč těla Melanie Trumpové napoví mnohé

Část 1/4

Moment, kdy lem Melaniina klobouku, zablokoval pokus o polibek. Byl to záměr nebo nikoliv?

Trapný polibek obletěl svět

Celý svět si všiml, že kvůli široké krempě nebylo během inaugurace Donalda Trumpa vidět americké první dámě do očí. Melanie doplnila na inauguraci svůj elegantní outfit námořnickým kloboukem se širokou krempou, která se postarala o krátký, a přesto významný nepříjemný okamžik. Když se Donald Trump naklonil, aby svou ženu políbil na tvář, široká krempa pokus zablokovala a gesto se tak změnilo v nezamýšlený vzdušný polibek.

„V tom okamžiku bylo znát, že se na polibku nedohodli. Pak by totiž bylo jasné, že tak široký klobouk by pokus zmařil. Vypadá to tedy na velkou bariéru mezi Trumpem a Melanií. Její klobouk zároveň značí velkou bariéru mezi ní a zbytkem veřejnosti. Je velmi těžké vidět jí do očí, protože je velmi zastíněná,“ myslí si expert na řeč těla Mark Bowden. Trump během ceremonie s polibkem uspěl až na druhý pokus, kdy Melanii políbil téměř až na krk.

Podle Bowdena mohl být široký klobouk symbolem Melaniina přístupu k její pozici v Bílém domě. „Často není tak viditelná. V minulém prezidentství se se synem Barronem držela hodně stranou,“ říká Bowden a dodává, že klobouk může být symbolem toho, že i během tohoto prezidentství se první dáma neplánuje příliš prosazovat.

Po samotném ceremoniálu se konal inaugurační ples, který staronový prezident za mohutného aplausu otevřel tancem se svou ženou. Co mělo být romantickým gestem se opět stalo předmětem dohadů. „Melanie v jednu chvíli naklonila hlavu dozadu, snad aby si z tváře odhrnula vlasy. Soudě podle řeči těla se zdá, že Trump si gesto špatně vyložil, protože i jeho hlava trhla reflexivně dozadu. Ve snaze vzpamatovat se pohodil hlavou směrem k Melanii a snažil se znovu upevnit pocit spojení,“ vyčetl z pohybů prezidentského páru Bowden. Podle zpráv skončil tanec Melanie a Trumpa dříve, než se očekávalo.

Podle expertky Susany Constantinové však řeč těla Trumpových dokazuje, že došlo k posunu v jejich vztahu. „Zdálo se, že Melanie během ceremonií podporuje svého manžela a stojí při něm. S davem jednala s jednou rukou zdviženou s uznáním a grácií. Když se usmála, tak se občas i rozzářila, během toho, co si oba klestili cestu davem,“ uvedla Constantinová.