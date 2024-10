Moje tělo, moje volba. Melania Trumpová překvapivě hájí právo na potrat

Kniha Melania, která odhaluje, že názory bývalé první dámy jsou v mnoha ohledech v rozporu s většinou republikánské strany, vyjde v USA příští úterý. Britským novinám se podařilo získat její kopii a publikovaly z ní několik úryvků.

„Je nezbytné zaručit, aby ženy měly autonomii v rozhodování o svých preferencích ohledně mateřství, na základě vlastních přesvědčení, bez jakéhokoli zásahu nebo tlaku ze strany vlády,“ píše manželka republikánského kandidáta Donalda Trumpa, v jehož kampani hrály hrozby proti reprodukčním právům amerických žen jednu z hlavních rolí.

„Proč by měl mít někdo jiný než samotná žena moc určovat, co dělá se svým vlastním tělem? Základní právo ženy na osobní svobodu, na její vlastní život, jí dává pravomoc ukončit těhotenství, pokud si to přeje. Omezení práva ženy zvolit si, zda ukončit nežádoucí těhotenství, je stejné jako popření její kontroly nad vlastním tělem. Toto přesvědčení nosím s sebou po celý svůj dospělý život,“ i to jsou slova Melanie Trumpové.

Tichá voda, která se ozvala

V minulosti Trumpova manželka zřídkakdy vyjadřovala své politické názory na veřejnosti. Její rozhodnutí vyslovit plnou podporu právu na potrat je překvapivé nejen vzhledem k politickým postojům jejího muže, ale také vzhledem k vážnému zhoršení reprodukčních práv žen za jeho vlády.

V roce 2022, v případu u Nejvyššího soudu Dobbs vs. Jackson, tři soudci jmenovaní do funkce právě Trumpem hlasovali pro zrušení rozhodnutí Roe v. Wade, které chránilo federální práva na potrat od roku 1973. Státy řízené republikány od té doby zavedly drakonické zákazy potratů.

Uprostřed předvolební bitvy a laviny prohlášení, která demokraté považují za misogynní a represivní, naznačil JD Vance, Trumpův kandidát na viceprezidenta, že by podpořil celonárodní zákaz potratů – krok, se kterým, jak se zdá, by Trumpova manželka nesouhlasila.

Bývalá americká první dáma Melania Trumpová se svým mužem Donaldem Trumpem

Soukromé? Už ne

Její paměti s prostým názvem Melania jsou tenké, plné popisů jejího mládí ve Slovinsku, života modelky v New Yorku a lásky k muži, jehož třetí ženou se stala. Před tím, než se dostane k problematice potratů, Melania Trumpová píše, že se v některých aspektech imigrační politiky s manželem neshodovala, zejména proto, že je sama imigrantka.

„Občasné politické neshody mezi mnou a mým manželem jsou součástí našeho vztahu, ale věřila jsem, že je třeba je řešit soukromě, spíš než ho veřejně zpochybňovat,“ cituje ji The Guardian.

A přesto Melania Trumpová ve své knize uvádí názory na potraty a reprodukční práva, které jsou diametrálně v rozporu s názory jejího manžela a jeho strany. „Vždy jsem věřila, že je zásadní, aby se lidé nejprv starali o sebe,“ píše Melania. „Je to velmi jednoduchý koncept; ve skutečnosti jsme všichni narozeni s balíčkem základních práv, včetně práva užívat si života. Všichni máme právo udržovat si uspokojivou a důstojnou existenci. To se týká i přirozeného práva ženy rozhodovat o svém vlastním těle a zdraví.“

Tam, kde není prostor pro vyjednávání

Melania Trumpová píše, že její přesvědčení o právu na potrat vychází z „jádra principů“, v jehož centru stojí „osobní svoboda“ a „individuální svoboda“, kde „není prostor pro vyjednávání“. Podrobně popisuje „oprávněné důvody pro ženu zvolit si potrat“, včetně ohrožení života matky, znásilnění nebo incestu, což jsou často výjimky v rámci státních zákazů, a také „vrozené vady a závažné zdravotní stavy“. S tím, že „načasování je důležité“, Melania Trumpová také hájí právo na potrat i v pozdějších fázích těhotenství.

V knize Melania vyslovuje naprosto netrumpovský apel na empatii. „Mnoho žen se rozhoduje pro potraty kvůli osobním zdravotním obavám,“ píše. „Tyto situace se značnými morálními důsledky těžce doléhají na ženu a její rodinu a zasluhují si naši empatii. Zvažte například složitost rozhodnutí, zda by matka měla riskovat svůj vlastní život, aby porodila.“ Odkazuje tak na stále vyšší počet žen, které v důsledku těhotenství ve státech, kde byla interrupce zakázána, zemřely.

Jde úplně o všechny ženy

A pokračuje s dalším apelem na soucit. „Když čelí nečekanému těhotenství, mladé ženy často zažívají pocity izolace a značného stresu. Já, stejně jako většina Američanů, jsem pro požadavek, aby mladiství získali souhlas rodičů před provedením potratu. Uvědomuji si, že to nemusí být vždy možné. Naše další generace musí mít zajištěny znalosti, bezpečí a útěchu a kulturní stigma spojené s potraty musí být odstraněno,“ píše bývalá první dáma.

Nakonec Melania Trumpová vyjadřuje i solidaritu s protestujícími za reprodukční práva. „Heslo ‚moje tělo, moje volba‘ je obvykle spojováno s aktivistkami a těmi, kteří se hlásí k liberální straně debaty,“ píše. „Ale pokud se nad tím opravdu zamyslíte, ‚moje tělo, moje volba‘ se vztahuje na obě strany – na právo ženy učinit nezávislé rozhodnutí týkající se jejího vlastního těla, včetně práva zvolit si život. Jde o osobní svobodu,“ uzavírá bývalá první dáma. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se vydání její knihy a její jednoznačný postoj k reprodukčním právům žen promítne do veřejné předvolební debaty.