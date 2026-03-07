Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně

Má ještě dnes cenu slavit Mezinárodní den žen a co se píše do přání k MDŽ? Vzdát úctu ženské síle se dá i jinak než zvadlým karafiátem nebo lascivními obrázky. Stačí vymyslet oduševnělé přání, které nám připomene, že manželky, maminky, sestry, zkrátka všechny ženy si zaslouží být milovány a respektovány.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tradice chlebíčků a Býčí krve už patří minulosti. Podnikové večírky ustoupily do pozadí a MDŽ v současnosti zahlcuje hlavně sociální sítě a a je využíván pro marketingové účely. Přitom původní význam Mezinárodního dne žen byl úplně jiný a mnohem hlubší. Připomíná úsilí žen o rovnoprávnost i vzájemnou solidaritu a podporu, která je (nebo by měla být) určujícím faktorem ženské síly a inspirací pro celý svět.

Ženy mají svátek: co napsat do přání k MDŽ?

Ženy byly odjakživa tichou, ale nezlomnou silou, jejíž dosah společnost docenila vždy až v kritických okamžicích. Ať už jde o pracovní nasazení během první světové války, nebo profese v „první linii“ během covidových let. Dennodenní neviditelné bitvy v péči o rodinu, o postižené děti, o stárnoucí rodiče vedle vlastního zaměstnání mnohdy zůstávají ve stínu měřitelného kariérního úspěchu. Přitom stačí jenom projevit uznání.

Pokud máte ve svém okolí ženu, která si zaslouží respekt, nestyďte se to dát najevo:

  • Dnes slavíme den všech žen a ty jsi ta nejúžasnější...
  • Být ženou je náročné, ale ty si vedeš skvěle...
  • Ať jsi stále stejně krásná, protože díky tobě je krásnější celý svět...
  • Dnes máš dovoleno dělat jenom to, co tě baví. Teda po práci...
  • Škoda, že multitasking není olympijský sport, měla bys zlatou medaili...
  • Ať jsou tvá záda a oční linky stále rovné...
  • Díky, že jsi mě přivedla na svět a vychovala, dnes už vím, jak těžké to bylo...

...přeji ti krásný MDŽ!

Vtipná přání ocení hlavně kamarádky a kolegyně

Srdíčka patří k Valentýnu a Prvnímu máji, poděkování za věnovaný život zase k svátku matek. Mezinárodní den žen je hlavně svátkem vzájemné podpory mezi ženami, která se nemusí projevovat jenom militantně, ale naopak sdílením společného smyslu pro humor.

Tipy na přání pro spolubojovnice na poli soukromém i profesním:

  • Přeji ti, ať je tvůj den žen stejně fantastický jako tvůj módní vkus...
  • Ať je tvá káva a wifi stále silná!...
  • Jsi pro mě inspirace i záchrana při každé excelové katastrofě...
  • Kdybychom dostaly stovku za každou opravu toho, co chlapi zkazili, už bychom pracovat nikdy nemusely...
  • Díky, že zvedáš kvocient krásy v naší firmě...
  • Přeji ti štěstí, lásku, flexibilní termíny a plnou zásuvku sladkostí...
  • Proč tvoje práce vypadá tak snadně? Protože jenom ty ji zvládáš s takovou lehkostí...
  • Víš, co znamená MDŽ? Máme Dnes Žízeň. Tak na zdraví...

...všechno nejlepší k MDŽ!

Jak popřát partnerce? I zamilované přání může být s nadsázkou

Cukrování vydrží každému páru jen krátkou chvíli, umět se společně zasmát je po letech kolikrát mnohem cennější.

Místo romantických vyznání vzdejte poctu jejímu nadhledu:

  • Jsi generální ředitelka mého srdce! Díky, žes mi ještě nedala výpověď...
  • Jsi žena mého života a jediná, kvůli které vynesu odpadky bez odmlouvání...
  • Dneska je tvůj den, takže slibuji, že budu dělat jen to, co mi dovolíš...
  • Bez žen by byl život nudný a muži by nosili trička naruby...
  • Jako dárek k MDŽ ti dám hodně smíchu. Jak? Budu ti pomáhat s úklidem a ty se tomu pak zasměješ...
  • Dnes máš oficiálně povoleno vykládat o mně vtipné historky...
  • Děkuji ti za to, že mi těžké chvíle dokážeš ulehčit. A občas naopak!
  • Na světě je sedm miliard lidí, stále nechápu, proč sis vybrala mě...
  • Jsi neuvěřitelně silná, a přesto jsi mi dala důvěru a dovolila otevřít sklenici s okurkami...
  • Všechny ženy dělají tento svět lepším, ale tys udělala lepším mně...

...užij si krásný a milovaný Mezinárodní den žen!

Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně

